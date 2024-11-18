18 Kasım 2024, Pazartesi
Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87'lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak'ta...
Evde bakım yardımı, Kasım ayı ödemeleriyle hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. 2024 yılı itibarıyla, bu desteğin miktarı ve gelir sınırı artış gösterecek. Şu anda 9 bin 77 lira olan yardım, enflasyon oranlarına bağlı olarak 10 bin 99 liraya kadar yükselecek. Ayrıca, hane içindeki gelir sınırı da yükseltilecek, bu da daha fazla kişinin bu yardımdan yararlanmasına olanak sağlayacak.
Giriş Tarihi: 18.11.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 06:59