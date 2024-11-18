Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87’lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta...

Gelir Şartında Değişiklik Kapıda

Evde bakım yardımından yararlanma kriterleri arasında yer alan gelir sınırı da yeni yılda değişecek. Mevcut düzenlemeye göre hane içindeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Şu an için bu sınır 11 bin 334 lira olarak uygulanırken, asgari ücrete yapılacak zamla birlikte bu tutar daha da yükselecek.