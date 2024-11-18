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Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87'lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak'ta...

Evde bakım yardımı, Kasım ayı ödemeleriyle hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. 2024 yılı itibarıyla, bu desteğin miktarı ve gelir sınırı artış gösterecek. Şu anda 9 bin 77 lira olan yardım, enflasyon oranlarına bağlı olarak 10 bin 99 liraya kadar yükselecek. Ayrıca, hane içindeki gelir sınırı da yükseltilecek, bu da daha fazla kişinin bu yardımdan yararlanmasına olanak sağlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 06:59
Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87’lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı Kasım ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplamda 546 bin vatandaşa 4.9 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Halen hak sahiplerine aylık 9 bin 77 lira ödeme yapılırken yeni yılda bu miktarın artması bekleniyor.

Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87’lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta...

Yeni Yılda Maaş Artışı Yolda

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2024 yılı ile birlikte evde bakım desteği, memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla artış gösterecek. Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44 olarak öngörülüyor. Bu durumda memur maaş zammının yüzde 11.25 olması beklenirken, evde bakım yardımı tutarının da 10 bin 99 liraya yükseleceği hesaplanıyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 44.81'lik enflasyon tahmini ise artış oranını yüzde 11.87'ye çıkaracak ve destek miktarını 10 bin 155 lira seviyesine taşıyacak.

Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87’lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta...

Gelir Şartında Değişiklik Kapıda

Evde bakım yardımından yararlanma kriterleri arasında yer alan gelir sınırı da yeni yılda değişecek. Mevcut düzenlemeye göre hane içindeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Şu an için bu sınır 11 bin 334 lira olarak uygulanırken, asgari ücrete yapılacak zamla birlikte bu tutar daha da yükselecek.

Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87’lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta...

Destekten Yararlanma Koşulları

Evde bakım yardımından faydalanmak isteyen bireylerin, heyet raporu veren hastanelerden alınan raporda "ağır engelli" kısmında "Evet" ibaresi bulunması gerekiyor. Ayrıca bakıma muhtaçlık durumunun raporla belgelenmesi şart. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımların sürdürülebilirliği ve şeffaflığı konusunda çalışmalarını Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde sürdürdüğünü ifade etti.

Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87’lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta...

546 Bin Kişi Destek Alıyor

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde toplam 546 bin vatandaş evde bakım yardımından faydalanıyor. Ödemeler, her ayın 15'inde düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Bakanlık, önümüzdeki dönemde engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımları güçlendirmeyi hedefliyor.

Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87’lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta...

Gelecek Dönemde Daha Fazla Destek

Evde bakım yardımı ödemelerinin hem tutarının hem de kapsamının genişletilmesi, bakıma muhtaç engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak. Gelir sınırının yükselmesi ve yardım miktarının artırılması, daha fazla kişinin bu destekten yararlanmasına olanak sağlayacak.