Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

Maaş Artışı İçin 4 Farklı Senaryo

Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların alacağı maaş artışları değişkenlik gösterecek. Aşağıda, farklı aylık enflasyon oranları için yapılan 4 senaryo yer alıyor:

1. Senaryo: Aylık Enflasyon Yüzde 1

Eğer Kasım ve Aralık ayında aylık enflasyon oranları yüzde 1 civarında çıkarsa, yıllık ve 6 aylık enflasyon oranları şu şekilde olacak:

Yıllık Enflasyon: Yüzde 42.58

6 Aylık Enflasyon: Yüzde 14.31

SSK ve Bağ-Kur Emekli Artışı: Yüzde 14.31

Emekli Sandığı Artışı: Yüzde 10.15