17 Kasım 2024, Pazar
Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur'luya 4'lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu
Milyonlarca emekli ve memur, 2024 yılında yapılacak maaş artışlarını merakla bekliyor. Ocak ayında gerçekleşecek olan maaş artışları, büyük ölçüde enflasyon oranlarına dayanacak. Şu an için 4 aylık enflasyon oranı netleşmişken, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte maaş artışlarının ne kadar olacağı kesinleşecek.
Giriş Tarihi: 17.11.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:31