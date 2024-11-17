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Haberler Ekonomi Galerileri Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur'luya 4'lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur'luya 4'lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

Milyonlarca emekli ve memur, 2024 yılında yapılacak maaş artışlarını merakla bekliyor. Ocak ayında gerçekleşecek olan maaş artışları, büyük ölçüde enflasyon oranlarına dayanacak. Şu an için 4 aylık enflasyon oranı netleşmişken, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte maaş artışlarının ne kadar olacağı kesinleşecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:31
Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş artışları için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Öngörülen 6 aylık enflasyon oranı, Kasım ve Aralık aylarındaki verilerle şekillenecek. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak belirlenirken, 3 farklı tahmin senaryosuna göre artış oranlarının yüzde 14 ile yüzde 18 arasında değişmesi bekleniyor.

Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

Enflasyon Oranı ve 6 Aylık Artış Beklentisi

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde oluşacak enflasyon artışını belirleyecek. Bu artış, hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memurlar için maaş farklarını ortaya çıkaracak. Şu ana kadar açıklanan veriler, 4 aylık enflasyon oranının yüzde 12.06 olduğunu gösteriyor. Sonraki iki aylık verilerin ardından 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek ve Ocak ayında maaş artışları yapılacak.

Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahminleri

Yıl sonu enflasyonu ile ilgili farklı tahminler gündemde. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.5 olacağı öngörülmüştü. Ancak son açıklamalarla Merkez Bankası, bu tahminlerini revize etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44 olduğunu duyurdu. Ayrıca enflasyon tahminlerinin alt sınırının yüzde 42, üst sınırının ise yüzde 46 olacağı belirtildi.

Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

Maaş Artışı İçin 4 Farklı Senaryo

Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların alacağı maaş artışları değişkenlik gösterecek. Aşağıda, farklı aylık enflasyon oranları için yapılan 4 senaryo yer alıyor:

1. Senaryo: Aylık Enflasyon Yüzde 1

Eğer Kasım ve Aralık ayında aylık enflasyon oranları yüzde 1 civarında çıkarsa, yıllık ve 6 aylık enflasyon oranları şu şekilde olacak:

Yıllık Enflasyon: Yüzde 42.58
6 Aylık Enflasyon: Yüzde 14.31
SSK ve Bağ-Kur Emekli Artışı: Yüzde 14.31
Emekli Sandığı Artışı: Yüzde 10.15

Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

2. Senaryo: Aylık Enflasyon Yüzde 2

Kasım ve Aralık ayında aylık enflasyon oranları yüzde 2 civarında çıkarsa, maaş artışları şu şekilde şekillenecek:

Yıllık Enflasyon: Yüzde 45.42
6 Aylık Enflasyon: Yüzde 16.59
SSK ve Bağ-Kur Emekli Artışı: Yüzde 16.59
Emekli Sandığı Artışı: Yüzde 12.35

Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

3. Senaryo: Aylık Enflasyon Yüzde 2.5

Eğer aylık enflasyon oranı yüzde 2.5 civarında çıkarsa, aşağıdaki sonuçlar bekleniyor:

Yıllık Enflasyon: Yüzde 46.85
6 Aylık Enflasyon: Yüzde 17.73
SSK ve Bağ-Kur Emekli Artışı: Yüzde 17.73
Emekli Sandığı Artışı: Yüzde 13.45

Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

4. Senaryo: Aylık Enflasyon Yüzde 3

Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 3 civarında artarsa, şu sonuçlar ortaya çıkacak:

Yıllık Enflasyon: Yüzde 48.28
6 Aylık Enflasyon: Yüzde 18.88
SSK ve Bağ-Kur Emekli Artışı: Yüzde 18.88
Emekli Sandığı Artışı: Yüzde 14.56

Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur’luya 4’lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu

3 Ocak'ta Netleşecek

Emekli ve memurların beklediği maaş artışlarının tam oranları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Bu tarihte, 6 aylık enflasyon oranları ile maaş artışları belli olacak ve çalışanlar Ocak ayında alacakları yeni maaşlara kavuşacak.