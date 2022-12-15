HaberlerGaleriErken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!
Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!
EYT bekleyen milyonlarca kişi yaş şartı sebebiyle emekli olamama ihtimaliyle karşı karşıya. Vatandaşlar EYT'siz emekliliğin yolunu araştırmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklili olabilecek 45 meslek gurubunu duyurdu. Buna göre bu mesleği icra edenlerin 50 yaşını beklemesine gerek yok. 1800, 3600 günü doldurmuş olmak yetiyor. Kimler EYT'siz erken emekli olabilir?