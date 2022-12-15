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Haberler Galeri Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!

Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!

EYT bekleyen milyonlarca kişi yaş şartı sebebiyle emekli olamama ihtimaliyle karşı karşıya. Vatandaşlar EYT'siz emekliliğin yolunu araştırmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklili olabilecek 45 meslek gurubunu duyurdu. Buna göre bu mesleği icra edenlerin 50 yaşını beklemesine gerek yok. 1800, 3600 günü doldurmuş olmak yetiyor. Kimler EYT'siz erken emekli olabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 13:03
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Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!

Yaş şartına takılmadan emekli olmanın yolu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan listede belirtildi. 1800, 3600 günü dolduranların 50 yaşı beklemeden emekli olması mümkün. Peki hangi meslekler erken emekli olabiliyor? EYT beklemeden emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!

YIPRANMA PRİMİ VERİLECEK

SGK tarafından yapılan açıklamada yıpranma payı olan 45 meslek açıklandı. Bu sayede emeklilik yaşlarında indirim yapılarak SGK tarafından yıpranma primi verilecek.

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Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!

ERKEN EMEKLİLİK HAKKI TANAN MESLEKLER

*Madencilik ve yeraltı işleri,

*Cıva üretimi işleri,

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Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!

*Tabip, Hemşire,

*Ebe,

*Hastabakıcı hemşireler,

*Toplum sağlığı teknisyeni

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Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!

*Termik santraller,

*İtfaiye ve yangın söndürme işleri,

*İhtiyat pilotları,

*Diş tabibi, Eczacı,