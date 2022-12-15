Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!

Yaş şartına takılmadan emekli olmanın yolu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan listede belirtildi. 1800, 3600 günü dolduranların 50 yaşı beklemeden emekli olması mümkün. Peki hangi meslekler erken emekli olabiliyor? EYT beklemeden emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik şartları neler?