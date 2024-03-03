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Haberler Galeri Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT'siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!

Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT'siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!

Günümüzde, sosyal güvenlik sistemimiz, erkekler ve kadınlar için çeşitli emeklilik avantajları sunmaktadır. Özellikle kadınlar için doğum borçlanması, emeklilik sürecini kolaylaştıran ve güçlendiren önemli bir mekanizma olarak öne çıkmaktadır. Doğum borçlanması, annelere çocuk bakımı süresince sosyal güvenden kopmama ve emeklilik haklarını güçlendirme imkanı tanır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:01
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Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT’siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!

Doğum borçlanması, sigortalı kadınların çocuk sahibi oldukları zamanlarda prim kazanmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, özellikle üç çocuğa kadar olan annelere prim kazanma imkanı sunar. Her bir çocuk için iki yıl prim kazanma hakkı verilir ve bu, toplamda altı yıl gibi önemli bir avantaj sağlar.

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Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT’siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!

Kimler Faydalanabilir?

Doğum borçlanması, SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, memurlar ve isteğe bağlı sigorta ödeyen kişiler için bir fırsat sunuyor. Ancak, borçlanılan doğumların sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Sigorta öncesi doğumlar için borçlanma imkanı bulunmamaktadır ve çocuğun sağ olması şarttır.

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Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT’siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!

Prim Şartı ve Sigorta Öncesi Doğumlar

Doğum borçlanması için belirli bir prim şartı bulunmamakla birlikte, çocukların sigortalı olunduktan sonra doğmuş olması gerekmektedir. Her çocuk için 720 gün, yani iki yıl prim kazandıran bu sistem, annelerin emeklilik süreçlerine katkı sağlamaktadır. Çalışmadığı dönemleri borçlanarak emeklilik hesaplarına eklemeleri mümkündür.

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Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT’siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!

Erken Emeklilik İmkanı

Doğum borçlanması, bazı durumlarda erken emeklilik imkanı sağlayabilir. Örneğin, annenin yaş ve prim günü şartlarını karşılaması durumunda, üç doğumu varsa ve belirli prim eksiği bulunuyorsa, toplu olarak primler ödenerek erken emeklilik mümkün hale gelebilir. Ayrıca, anneler ihtiyaçlarına göre daha az süre için de borçlanabilirler.

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Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT’siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!

Askerlik Borçlanması

Askerlik borçlanması ise erkek sigortalılar için önemli bir avantajdır. Bu süreç, erkek sigortalıların aktif askerlik sürelerini ve yedek subay okullarındaki eğitim sürelerini emeklilik hesaplarına ekleyerek emeklilik süreçlerini hızlandırmalarını sağlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gerekli primleri ödeyerek askerlik hizmet süreleri emeklilik planlamasında önemli bir role sahiptir.