Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT’siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!

Doğum borçlanması, sigortalı kadınların çocuk sahibi oldukları zamanlarda prim kazanmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, özellikle üç çocuğa kadar olan annelere prim kazanma imkanı sunar. Her bir çocuk için iki yıl prim kazanma hakkı verilir ve bu, toplamda altı yıl gibi önemli bir avantaj sağlar.