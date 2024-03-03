HaberlerGaleriErken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT'siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!
Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT'siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!
Günümüzde, sosyal güvenlik sistemimiz, erkekler ve kadınlar için çeşitli emeklilik avantajları sunmaktadır. Özellikle kadınlar için doğum borçlanması, emeklilik sürecini kolaylaştıran ve güçlendiren önemli bir mekanizma olarak öne çıkmaktadır. Doğum borçlanması, annelere çocuk bakımı süresince sosyal güvenden kopmama ve emeklilik haklarını güçlendirme imkanı tanır.