03 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi! 

1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi! 

2024 yılı, çalışanlar ve emekliler için önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Yılın başından itibaren maaşlarda ve tazminatlarda yapılan artışlar, çalışanların alım gücünü artırarak refah düzeylerini yükseltti ve emeklilerin de yaşam standartlarını olumlu yönde etkiledi. Özellikle Ocak 2024'te yapılan düzenlemeyle kıdem tazminatlarında önemli bir artış gerçekleşti. En düşük kıdem tazminatı miktarı net 19 bin 850 liraya, en yüksek kıdem tazminatı ise 34 bin 792 liraya yükseldi.

Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:44
  • 1
  • 6
1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!

2024 yılında Türkiye'de kıdem tazminatı hesaplamaları yenilendi ve çalışanların alacakları miktarlar üzerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu güncelleme ile birlikte, farklı hizmet sürelerine sahip olan işçilerin kıdem tazminatı haklarına dair yeni düzenlemeler getirildi. Artık 1, 3, 5, 10 ve 20 yıl gibi farklı hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplamaları yapılıyor.

  • 2
  • 6
1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!

Kıdem Tazminatı Yeniden Düzenlendi

Türkiye'de 2024 yılında yapılan güncellemelerle birlikte kıdem tazminatı sistemi yeniden düzenlendi. En düşük kıdem tazminatı miktarı net 19 bin 850 liraya, en yüksek kıdem tazminatı ise 34 bin 792 liraya yükseldi. Bu değişiklik, yıllarca emek veren ve işyerlerinden ayrılan bireylerin kıdem tazminatlarını önemli ölçüde artırdı.

  • 3
  • 6
1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!

Hizmet Sürelerine Göre Yeniden Düzenleme

Yapılan güncellemelerle birlikte, Türkiye'de kıdem tazminatı hesaplamalarında da önemli değişiklikler yaşandı. İşçilerin hizmet sürelerine bağlı olarak belirlenen kıdem tazminatları, 1, 3, 5, 10 ve 20 yıl gibi farklı çalışma sürelerine göre yeniden düzenlendi. Bu sayede, işçilerin hakları daha adil bir şekilde belirlenmiş oldu.

  • 4
  • 6
1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!

İhbar Tazminatında Tavan Yok

Öte yandan, ihbar tazminatında bir tavan sınırı bulunmuyor. Çalışanın brüt maaşı ne ise, ihbar tazminatı o miktar üzerinden hesaplanıyor. İşyerindeki hizmet süresine göre değişen ihbar süreleri, çalışanın lehine düzenlenmiş durumda.

  • 5
  • 6
1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!

Çalışanlar için Avantajlar

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte, çalışanlar için önemli bir avantaj sağlanmış oldu. Özellikle aynı işyerinde 10 yıl çalışmış bir asgari ücretli işçinin alacağı toplam tazminatın 198 bin 610 liraya çıkması, çalışanlar için 78 bin liralık önemli bir avantajı ifade ediyor.