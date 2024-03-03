1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!

2024 yılı, çalışanlar ve emekliler için önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Yılın başından itibaren maaşlarda ve tazminatlarda yapılan artışlar, çalışanların alım gücünü artırarak refah düzeylerini yükseltti ve emeklilerin de yaşam standartlarını olumlu yönde etkiledi. Özellikle Ocak 2024'te yapılan düzenlemeyle kıdem tazminatlarında önemli bir artış gerçekleşti. En düşük kıdem tazminatı miktarı net 19 bin 850 liraya, en yüksek kıdem tazminatı ise 34 bin 792 liraya yükseldi.

Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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