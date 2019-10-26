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Altın fiyatları 26 Ekim Cumartesi ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü 0,55 oranında değer kazanımı ile kapattı. Altın fiyatlarındaki son dalgalanma ile birlikte çeyrek altın 455 TL bandını aştı, gram altın ise 280 TL'yi iyice baskılamaya başladı. Uzun vadeli birikimlerde sıkça tercih edilen tam altın ise bin 820 TL'yi aşarak bin 825 TL'yi zorluyor. Hafta sonu altın alımı yapacak olan vatandaşlar fiyatlardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 26 Ekim Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 09:37
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Altın fiyatları 26 Ekim Cumartesi ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira?

Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. Hafta sonu altın alımı yapacak olan vatandaşlar dünkü yükseliş sonrası altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları dün 0,55 oranında değerlendi. Artış sonrası gram 280 TL'ye dayandı, çeyrek 455 TL'yi aştı. Tam altın bin 825 TL'yi baskılamaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altı ve tam altın başta olmaz üzere tüm altın çeşitlerindeki son fiyat listesi...

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Altın fiyatları 26 Ekim Cumartesi ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın kısa ve uzun vadeli yatırımlarda sıkça tercih ediliyor. Değer kaybının yaşanmaması gram altını yastık altı olarak tabir edilen birikimlerde bir adım öne çıkarıyor. Gram altın fiyatı dün 0,55 oranında değerlenerek 279,74 TL'ye ulaştı.

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Altın fiyatları 26 Ekim Cumartesi ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira?

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Çeyrek altın Türkiye'de en çok tercih edilen altın çeşitlerinin başında geliyor. Çeyrek altın haftanın son işlem gününe 455 TL'nin altında başlamıştı. 0,55 oranında artış sonrası 455 TL'yi aşan çeyrek altın satışta 457,37 TL'ye ulaştı. Bozdurma işlemi ise 447 TL'den yapılıyor.

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Altın fiyatları 26 Ekim Cumartesi ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira?

TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Ziynet altın olarak bilinen tam altın uzun vadeli birikimlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşçilik gerektirmeyen tam altında zarar oldukça az oluyor. Altın yatırımı yapanların sürekli tercih ettiği tam altın bin 820 TL'yi aşarak bin 823 TL 90 kuruşa ulaştı. Bozdurma işlemi ise bin 789 TL'den yapılıyor.
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Altın fiyatları 26 Ekim Cumartesi ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
279,53
279,74
%0,55