Altın fiyatları 26 Ekim Cumartesi ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü 0,55 oranında değer kazanımı ile kapattı. Altın fiyatlarındaki son dalgalanma ile birlikte çeyrek altın 455 TL bandını aştı, gram altın ise 280 TL'yi iyice baskılamaya başladı. Uzun vadeli birikimlerde sıkça tercih edilen tam altın ise bin 820 TL'yi aşarak bin 825 TL'yi zorluyor. Hafta sonu altın alımı yapacak olan vatandaşlar fiyatlardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 26 Ekim Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





