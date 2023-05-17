17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?

2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?

"2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının yükselmesi ve Başkan Erdoğan'dan gelen memur zammı açıklaması ile gözler Temmuz ayı memur maaş zammına çevrildi. Bununla birlikte Aile Bakanlığı tarafından verilen destek ödemelerinin de ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, Temmuz zammıyla evde bakım maaşı ne kadar kaç TL olur? İşte evde bakım aylığı sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:47
  • 1
  • 16
2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?

"Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar olur?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemeler, 2023 Ocak zammı ile birlikte 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam açıklamaları sonrası evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz.

Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu.

  • 3
  • 16
2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?

MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu.

Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

  • 4
  • 16
2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?

TEMMUZ'DA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilmişti. Bu ödemelerin ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

  • 5
  • 16
2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?

4 aylık enflasyon ortalamasına göre, 6 aylık enflasyon ile ortaya çıkacak Temmuz zammının refah payı hariç yüzde 21,13 ile yüzde 23,70 arasında olması bekleniyor.