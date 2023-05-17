2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?

"2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının yükselmesi ve Başkan Erdoğan'dan gelen memur zammı açıklaması ile gözler Temmuz ayı memur maaş zammına çevrildi. Bununla birlikte Aile Bakanlığı tarafından verilen destek ödemelerinin de ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, Temmuz zammıyla evde bakım maaşı ne kadar kaç TL olur? İşte evde bakım aylığı sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...