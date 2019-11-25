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Erken emeklilik ödemesi yapacaklar dikkat! 31 Aralık'tan sonra emekli olan zarar eder!

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş nedeniyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik ok da olası görülmüyor. EYT için her türlü araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvurduğu borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor. 31 Aralık'a kadar toplu ödeme yapanlar daha ucuza emekli olacak. Peki, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 13:06
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Erken emeklilik ödemesi yapacaklar dikkat! 31 Aralık'tan sonra emekli olan zarar eder!

Erken emeklilik için borçlanmalar büyük fırsatlar sunuyor. Doğum borçlanması ile 6 yıla kadar erken emeklilik mümkünken, askerlik borçlanması ile 18 aya kadar erken emekli olma imkanı bulunuyor. Borçlanma ile erken emekli olmak isteyenler toplu ödeme yaptıktan sonra emekli aylığını alabiliyor. Toplu ödeme SSK'nın o yıl belirlediği ücret çerçevesinde gerçekleşiyor. SSK'lı için ayrı, Bağ-Kurlu için ayrı şartlar bulunuyor. 31 Aralık'a kadar ödeme yapanlar daha uygun fiyata emeklilik elde edebilirken, Ocak ayından sonra ödeme yapacaklar daha fazla ücret ödeyecek. Ödemenin artmasının nedeni emekliye ve asggari ücrete yapılacak zam. Peki, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte erken emeklilik için borçlanma formülünü uygulayacak olanların mutlaka bilmesi gereken detaylar...

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Erken emeklilik ödemesi yapacaklar dikkat! 31 Aralık'tan sonra emekli olan zarar eder!

BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL

Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.

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Erken emeklilik ödemesi yapacaklar dikkat! 31 Aralık'tan sonra emekli olan zarar eder!

Yılın son günleri yaklaşıyor, askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanlar sene sonuna kadar ucuz borçlanabilirler. Neye göre ucuz? 2020'ye göre. Borçlanma demek, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor.

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Erken emeklilik ödemesi yapacaklar dikkat! 31 Aralık'tan sonra emekli olan zarar eder!

Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

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Erken emeklilik ödemesi yapacaklar dikkat! 31 Aralık'tan sonra emekli olan zarar eder!

İster SSK'lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Bunların dışında Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri de belli şartlar içinde borçlanabiliyorlar ama geçtiğimiz aylarda yapılan yani bir düzenleme ile gurbetçilerin borçlanma şartları ağırlaştırıldı; dolayısıyla bu konuya şimdilik girmeyeceğim.