Erken emeklilik ödemesi yapacaklar dikkat! 31 Aralık'tan sonra emekli olan zarar eder!

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş nedeniyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik ok da olası görülmüyor. EYT için her türlü araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvurduğu borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor. 31 Aralık'a kadar toplu ödeme yapanlar daha ucuza emekli olacak. Peki, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





