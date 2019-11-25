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Enerji Kimlik Belgesi için son 1 ay! Enerji Kimlik Belgesi olmayanlar evini satamayacak! Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi için son 1 ay! Türkiye'de 9 milyon yapının Enerji Kimlik Belgesi bulunmuyor. Başvurular yıl içinde alınmaya başlanırken sayı henüz 1 milyonu bile bulmadı. Yüzde 10'luk bir dilim Enerji Kimlik Belgesi için kaydını yaptırırken, yüzde 90'lık kesim son 1 aya yığılacak gibi görünüyor. Birçok firma da bu yığılmayı fırsata çevirmek için binalara broşürler bırakarak uygun fiyat vaadinde bulunuyor. Enerji Kimlik Belgesi almak isteyenler işlemlerin nasıl yapıldığını da merak ediyor. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır? İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 12:04
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Enerji Kimlik Belgesi için son 1 ay! Enerji Kimlik Belgesi olmayanlar evini satamayacak! Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Türkiye'deki 9 milyon binanın yılsonuna kadar 'Enerji Kimlik Belgesi' (EKB) alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 936 bin 726 bina enerji kimlik belgesi aldı ve zaman daralıyor. Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni binalar ise ruhsat alamayacak.

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Enerji Kimlik Belgesi için son 1 ay! Enerji Kimlik Belgesi olmayanlar evini satamayacak! Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLER OLABİLİR

Belge almak için son 37 güne girilmesi, firmaları da harekete geçirdi. Birçok firma binalara broşür dağıtarak hem son tarihi hatırlatıyor hem de 'indirimli' olduğunu iddia ettikleri fiyatlar sunuyor. Ancak fiyatları birkaç firma ile karşılaştırın, son günlere girilmesini fırsat bilenler yüksek fiyat çekebilir. Ayrıca firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili olup olmadığını öğrenin.

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Enerji Kimlik Belgesi için son 1 ay! Enerji Kimlik Belgesi olmayanlar evini satamayacak! Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NE KADAR?

Peki, belge almanın maliyeti nedir? Fiyat, binanın toplam inşaat alanı, binadaki daire sayısı, toplu konutlardaki bina adedi ve mimari açıdan benzerliğe göre değişiyor.

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Enerji Kimlik Belgesi için son 1 ay! Enerji Kimlik Belgesi olmayanlar evini satamayacak! Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) paylaştığı rakamlara göre, konut binalarında belge almanın maliyeti, daire başına 50-100 lira arasında değişiyor. Ticari yapılarda ise maliyet metrekare başına 30-40 kuruş ile 1 lira arasında yer alıyor.

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Enerji Kimlik Belgesi için son 1 ay! Enerji Kimlik Belgesi olmayanlar evini satamayacak! Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

BİNA GİRİŞİNE ASIN

Enerji Kimlik Belgesi'nin bir nüshası bina sahibi ve yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.