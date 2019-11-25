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Emlak Vergisi için son 5 gün! Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar?

Emlak vergisi her yıl 2 taksit şeklinde ödeniyor. Ev sahiplerinin ödediği emlak vergisinden muaf olmak mümkün. Devlet, bazı durumlarda emlak vergisi ödeyecek kişileri muaf tuttuğu gibi alınan ödemeleri de iade edebiliyor. Emlak vergisinden muaf olacak şartları taşıyan ancak vergiyi ödemiş olan vatandaşlar 5 yl içerisinde paralarını geri alabiliyorlar. Bu ödemeler bazen binlerce TL'yi bulabiliyor. Üstelik parayı geri talep etmek de oldukça basit. Peki, kimler emlak vergisinden muaf olabilir? Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 14:00
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Emlak Vergisi için son 5 gün! Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar?

Emlak vergisi her yıl 2 kez ödeniyor. Oturulan konutların yıllık ödmeleri ev sahiplerince yapılıyor. Ancak herkes emlak vergisi ödemiyor. Devlet, bazı vatandaşları emlak vergisinden muaf tutabiliyor. Bunun belli şartları bulunuyor. Üstelik bu şartları taşıyanlar emlak vergisi ödemesi yaptıysa parasını geri de alabiliyor. 5 yıl içinde yapılan başvurular olumlu sonuçlanıyor. İşte detaylar...

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Emlak Vergisi için son 5 gün! Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar?

EMLAK VERGİSİNİN 2.TAKSİDİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri alınmaya başlandı.İsteyen vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden online olarak yapabileceği gibi kredi kartı ya da nakit olarak 1 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında belediye veznelerinden yapabilecek.

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Emlak Vergisi için son 5 gün! Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar?

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK?

Ev sahiplerinin 30 Kasım'a kadar Emlak Vergisi'nin ikinci taksidini ödemesi gerekiyor. Ancak yasaya göre, ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemiyor. Tabi bunun da bazı şartları var.

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Emlak Vergisi için son 5 gün! Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar?

Aranılan emlak vergisi muafiyeti şartları şöyle:

Söz konusu konutun 200 metrekareden daha küçük olması ve bu haktan yararlanacak olan konut sahibinin kendi adına kayıtlı başka bir taşınmazı bulunmaması kaydı ile hiçbir geliri olmayan kişiler, ev hanımları, şehit yakınları, gaziler ve emekliler.

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Emlak Vergisi için son 5 gün! Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar?

5 YILLIK İADE HAKKI
Muaf olduğu halde yanlışlıkla ya da bilmeden Emlak Vergisi ödeyenler, yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi'ni isteyebilir.