Emlak Vergisi için son 5 gün! Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar?

Emlak vergisi her yıl 2 taksit şeklinde ödeniyor. Ev sahiplerinin ödediği emlak vergisinden muaf olmak mümkün. Devlet, bazı durumlarda emlak vergisi ödeyecek kişileri muaf tuttuğu gibi alınan ödemeleri de iade edebiliyor. Emlak vergisinden muaf olacak şartları taşıyan ancak vergiyi ödemiş olan vatandaşlar 5 yl içerisinde paralarını geri alabiliyorlar. Bu ödemeler bazen binlerce TL'yi bulabiliyor. Üstelik parayı geri talep etmek de oldukça basit. Peki, kimler emlak vergisinden muaf olabilir? Emlak Vergisi nasıl, nereden ödenir? Emlak Vergisi gecikme faizi ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





