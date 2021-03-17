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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Erken emeklilik müjdesi! Yaş şartına bakılmadan daha az sürede emekli olabilirsiniz! SGK şartları duyurdu Erken emeklilik müjdesi! Yaş şartına bakılmadan daha az sürede emekli olabilirsiniz! SGK şartları duyurdu Milyonlarca kişi emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Emekli olabilmek belirli şartlar aranırken, bazı şartlarda emeklilik hakkı tanınıyor. Bu şartları taşıyanlar, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuyor. Bunun için en az 10 yıl, yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Peki, erken emeklilik şartları nedir? Hangi koşullarda erken emekli olunur? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.03.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 16:35
Erken emekli olmanın şartları nedir? Prim gününü ve yaşını dolduran sigortalı çalışanlar SGK'ya başvuru yaparak emekli olabiliyor. Emekli olabilmek için belirli şartlar aranırken, bazı durumlarda erken emekli olunabiliyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik hakkı tanınıyor. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
Çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalı çalışanlar için erken emeklilik hakkı bulunuyor. Sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi kolaylıklar sunuluyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?
Şeker hastalığı olanlara da erken emeklilik imkanı bulunuyor.
Bunun için hastalığın çalışma gücünde yüzde 60 oranında kayba yol açmış olması gerekiyor.
Tabii bu kaybın sevk edilen hastanenin raporuyla belirlenmesi ve bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da onaylanması şartı aranıyor.
Bunun yanında en az 10 yıl, yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor.
YÖNETMELİK NE DİYOR?
SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor.
Bu yönetmeliğin eklerinde hangi hastalıkların malulen emeklilik için geçerli olacağı da sıralanıyor. Bu listede kanser hastaları da var.