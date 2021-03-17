Erken emeklilik müjdesi! Yaş şartına bakılmadan daha az sürede emekli olabilirsiniz! SGK şartları duyurdu

Milyonlarca kişi emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Emekli olabilmek belirli şartlar aranırken, bazı şartlarda emeklilik hakkı tanınıyor. Bu şartları taşıyanlar, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuyor. Bunun için en az 10 yıl, yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Peki, erken emeklilik şartları nedir? Hangi koşullarda erken emekli olunur? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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