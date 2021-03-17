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17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Devlet tarafından birçok başlık altında destek ödemeleri devam ediyor. Bunlardan biri de evde bakım aylığı... Bu destekten faydalanan vatandaşlara her ay belirli tarihlerde ödeme yapılıyor. Mart ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım parası hangi illere yattı? İşte 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 17:11
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17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde evde bakım aylığı ödemesi yapılıyor. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen bu destek ödemesi 2021 Ocak ayında zamlanmıştı. Evde bakım aylığından faydalananlar için ödemeler il bazında gerçekleştiriliyor. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım parası hangi illere yattı? İşte 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

17 Mart itibariyle evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Bolu, Tokat, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Samsun, Sakarya, Hatay, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kırıkkale, Balıkesir, Giresun, Adıyaman, Manisa, istanbul, Uşak, Bilecik, Düzce, Erzurum, Konya, Mersin, Zonguldak, Niğde, Rize, Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Edirne, Kocaeli, İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Kars, Karabük, Kayseri.

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17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.

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17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.

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17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)