17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Devlet tarafından birçok başlık altında destek ödemeleri devam ediyor. Bunlardan biri de evde bakım aylığı... Bu destekten faydalanan vatandaşlara her ay belirli tarihlerde ödeme yapılıyor. Mart ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım parası hangi illere yattı? İşte 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...