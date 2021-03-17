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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 3600 ek gösterge son açıklamalar: 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen maaşları... 3600 ek gösterge son açıklamalar: 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen maaşları... 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi ve idarecilerin maaşlarını doğrudan etkileyecek ek göstergenin bu yıl yürürlüğe girip girmeyeceği merak ediliyor. Ek gösterge konusunda son açıklamaları yazımızda derledik. Peki, 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte son durum... Giriş Tarihi: 17.03.2021 16:15
Kamuda görev alan milyonlarca memur için ek göstergeler, hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücrete etki ediyor. 2021 yılına girmemiz ile birlikte 3600 ek gösterge konusu yeniden gündeme gelmişti. Konu hakkında son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:
"3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.