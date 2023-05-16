HaberlerGaleriEmekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...
Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...
Emekli maaş zammı için açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılak zam oranı netleşecek. Emekliler ve memurlar enflasyon artışı alırken, işçiler için yeni bir asgari ücret belirlenecek. Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak zam için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için detaylar!