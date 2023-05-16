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Haberler Galeri Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...

Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...

Emekli maaş zammı için açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılak zam oranı netleşecek. Emekliler ve memurlar enflasyon artışı alırken, işçiler için yeni bir asgari ücret belirlenecek. Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak zam için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 10:16
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Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak. Maaşlarda yaşanacak değişim için açıklamalar gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon verileri sonrasında maaş hesaplamaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında maaşlarda ciddi oranda artış yaşanacağı müjdesi geldi. Emekliler ve memurlar enflasyon artışı alırken, işçiler için yeni bir asgari ücret belirlenecek. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş zammı için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...

Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliler ve memurlar enflasyon artışı alırken, işçiler için yeni bir asgari ücret belirlenecek.

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Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...

700 bin kamu işçisinin yüzde 45 oranındaki maaş artışının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, memur ve işçi gözünü Temmuz ve Ağustos ayına dikti. Temmuz'da yapılacak yılın ikinci enflasyon artışı hem emeklileri hem de memurları ilgilendiriyor.

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Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...

Ayrıca Temmuz ayı ile birlikte belirlenecek yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının ücretlerini yukarı çekecek. Ardından Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde 7-8 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yıllarındaki zam oranları belirlenecek.

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Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...

EMEKLİYE SEYYANEN ARTIŞ

Daha önce 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Şimdi 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.