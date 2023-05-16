Emekliye refah payı zam hesabı ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na %45 maaş artışı! KÖK maaşa 10.500 TL! Seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak. Maaşlarda yaşanacak değişim için açıklamalar gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon verileri sonrasında maaş hesaplamaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında maaşlarda ciddi oranda artış yaşanacağı müjdesi geldi. Emekliler ve memurlar enflasyon artışı alırken, işçiler için yeni bir asgari ücret belirlenecek. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş zammı için detaylar!