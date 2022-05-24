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Haberler Galeri Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...

Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Emekli zammı için enflasyon rakamları geldikçe hesaplamalar güncelleniyor. Yapılan hesaplamalara göre zam oranı yüzde 41'i buluyor. Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı beklenti oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon yüzde 40'ın üzerinde gelecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 19:32
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Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...

Temmuz ayına az bir süre kala emekli memur maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Yapılan hesapla birlikte Merkez Bankası anketine göre, %41 zam göründü. Yaklaşık 14 milyon emekli ile 4 milyon kamu çalışanının ve 1 milyondan fazla sosyal yardım alan vatandaşın merakla beklediği Temmuz ayı artışlarıyla ilgili yeni hesaplamalar yapıldı. Peki, emekli memur Temmuz maaşları kaç TL olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...

Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz ayı artışı ile ilgili önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Gözler 3 Haziran'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına kilitlendi. Dün açıklanan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Buna göre de 6 aylık enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde gelmesi hesaplandı.

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Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak.

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Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...

Enflasyon farkı ise Ocak'taki yüzde 7.5 oranındaki zammın üstünde oluşacak 6 aylık artış kadar verilecek. Yapılan hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'un üzerinde olacağını gösteriyor. Böylece fark da kesinleşti. Sosyal yardımlar da (engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi) memurlara yapılan zam kadar artıyor.

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Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...

AÇIKLAMA YAPILDI

Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti. Bu tahminlerden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olacak.