Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Emekli zammı için enflasyon rakamları geldikçe hesaplamalar güncelleniyor. Yapılan hesaplamalara göre zam oranı yüzde 41'i buluyor. Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı beklenti oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon yüzde 40'ın üzerinde gelecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?