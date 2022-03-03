03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...

Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...

Çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca vatandaş erken emeklilik için aranan şartları merak ediyor. Yasalarda erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu haktan yararlanmak isteyenler için sigorta başlangıç tarihi büyük önem taşıyor. Ayrıca prim gün sayısı da erken emekliliği etkiliyor. Engelli vatandaşlara erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Engelliler diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabiliyorlar. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar ve detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 20:04
  • 1
  • 13
Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...

Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor. 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı. 2003 ve sonrası işe girenler... Erken emeklilik imkanından engelli vatandaşlar yararlanıyor. Engellilerin emekliliğinde en kritik nokta engellilik oranlarının tespit edilmesi. Engellilik oranına göre emeklilik koşulu değişiyor. Erken emeklilik için aranan şartlar bu süreçte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, erken emeklilik için yerine getirilmesi gereken şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...

Engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar, yani 4/a'lılar, engellilik oranına ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre farklı koşullarda emekli oluyor.

  • 3
  • 13
Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...

Hürriyet gazetesinin haberine göre, erken emeklilikten yararlanmak için de birkaç şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi çalışma yılı, diğeri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen prim gün sayısı. Diğer çalışanlara göre engelli kişilerde emeklilik için yaş şartı aranmıyor. Emeklilik şartları da engellilik derecesine göre değişiyor. Ayrıca sağlık raporu ve engellilik raporu da gerekli belgeler. Engellilerin emekliliğinde Ekim 2008 tarihi önemli bir tarih. Bu tarihten önce işe başlayanların emeklilik şartları farklı, bu tarihten sonra işe başlayanların ise farklı.

  • 4
  • 13
Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...

YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

Emeklilik için Sağlık Kurulu tarafından verilen rapora göre engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Engellilik durumunun yüzde 40 ve üzeri olması durumlarında emeklilik için gerekli prim gün sayısı değişiyor. Emeklilik şartlarını madde madde sıralayayım.

  • 5
  • 13
Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...

* Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar hangi yılda sigortalı olarak işe başlarlarsa başlasınlar 15 yıl çalışmaları ve 3600 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyorlar.

* Yüzde 60 ile yüzde 79 arası engelli olanlarda ise çalışma yılına ve ödenen prime göre emeklilik şartları değişiyor. Bu durumda olan çalışanlar ilk sigortalılıkları 1991 ve öncesi ise 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödeyerek emekli olabiliyor.