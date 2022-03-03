HaberlerGaleriErken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...
Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...
Çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca vatandaş erken emeklilik için aranan şartları merak ediyor. Yasalarda erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu haktan yararlanmak isteyenler için sigorta başlangıç tarihi büyük önem taşıyor. Ayrıca prim gün sayısı da erken emekliliği etkiliyor. Engelli vatandaşlara erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Engelliler diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabiliyorlar. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar ve detayları...