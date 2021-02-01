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Haberler Galeri Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Daha önce prim günleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bu yapılandırma dönemi kapsamında borçları ihya ederek erken emekli olabilecek. Emeklilik fırsatı için bugün son gün. Bağ-Kur prim borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte Bağ-Kur emeklilik ihya fırsatı hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 12:14
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Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Emekli olmayı hayal eden Bağ-Kur'lıular için aralık ayında emeklilik fırsatı doğmuştu. Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes alırken, Bağ-Kur'lulara da emeklilik imkanı doğdu. Borçları silinerek hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bugün sona erecek yapılandırma yasası kapsamında gün içerisinde başvurmaları halinde bu süreleri yeniden kullanabilecekler. İşte emeklilik ihya başvuruları ile ilgili merak edilenler...

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Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

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Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İhya başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Başvuruların ardından silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.

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Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

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Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

NASIL HESAPLANACAK?
Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.

Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.