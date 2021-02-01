Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Daha önce prim günleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bu yapılandırma dönemi kapsamında borçları ihya ederek erken emekli olabilecek. Emeklilik fırsatı için bugün son gün. Bağ-Kur prim borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte Bağ-Kur emeklilik ihya fırsatı hakkında tüm detaylar...