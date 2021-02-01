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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay Erken emeklilik için son fırsat! Milyonlarca Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Daha önce prim günleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bu yapılandırma dönemi kapsamında borçları ihya ederek erken emekli olabilecek. Emeklilik fırsatı için bugün son gün. Bağ-Kur prim borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte Bağ-Kur emeklilik ihya fırsatı hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 12:14
Emekli olmayı hayal eden Bağ-Kur'lıular için aralık ayında emeklilik fırsatı doğmuştu. Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes alırken, Bağ-Kur'lulara da emeklilik imkanı doğdu. Borçları silinerek hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bugün sona erecek yapılandırma yasası kapsamında gün içerisinde başvurmaları halinde bu süreleri yeniden kullanabilecekler. İşte emeklilik ihya başvuruları ile ilgili merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İhya başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Başvuruların ardından silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.
NASIL HESAPLANACAK? Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.
Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.