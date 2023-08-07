Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK'lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu son dönemde yoğun ilgi gören ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşlar, emeklilik süreçlerini daha yakından takip edecek ve şartlara göre emeklilik yaşlarını belirleyecekler. İşte erken emeklilik için yollar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.08.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 23:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL