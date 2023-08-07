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Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK'lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu son dönemde yoğun ilgi gören ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşlar, emeklilik süreçlerini daha yakından takip edecek ve şartlara göre emeklilik yaşlarını belirleyecekler. İşte erken emeklilik için yollar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 23:46
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Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK’lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu son dönemde yoğun ilgi gören ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşlar, emeklilik süreçlerini daha yakından takip edecek ve şartlara göre emeklilik yaşlarını belirleyecekler. İşte erken emeklilik için yollar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK’lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...

İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 formül:

Çocuklar Avantajı:

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. 3 çocuğa kadar olan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç elde edilebilir. Bu sayede yılı ve yaşı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmaları.

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Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK’lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...

Askerlik Öne Çeker:

Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az 1 yıl önce emekli olmak mümkündür.

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Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK’lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...

10 Yıl Prim Yeterli:

Kısmi emeklilik olarak da bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için prim ve yıl şartları yükselmektedir.

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Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK’lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...

Yüzde 60 Rapor Yeterli:

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim ödeme şartı gerekmektedir.