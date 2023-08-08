Çalışana "ücret" koruması! Düşük ücretle gösterildiyseniz dikkat!
İşverenin yanlış bildirimleri nedeniyle hak kaybı yaşayan çalışanlara koruma kalkanı genişletiliyor. Çalışanın maaşını düşük gösterip eksik prim yatıran, meslek kodunu yanlış giren, asgari ücretli gösterip kalan tutarı elden veren işveren hem ceza hem de tazminat ödeyecek.
Giriş Tarihi: 08.08.2023
06:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
06:37
"Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi" halinde işverene idari para cezası uygulanacak.
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Gerçeğe aykırı meslek kodu düzenleyen 1341 lira, geçersiz bordro düzenleyen 6 bin 707 lira, işe girişi bildirmeyen 26 bin 829 lira, kayıt ibraz etmeyen 161 bin lira ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak.
BORDRO VE MESLEKİ KODA YAKIN TAKİP Sosyal Güvenlik Kurumu, eksik ücret bildirimiyle kaçak istihdamı önlemek için bordroları yakın takibe aldı. Asgari ücret zammıyla birlikte iş hayatındaki usulsüz uygulamalara yönelik cezalar da artırıldı.
Kalifiye mesleklerde çalışanların ücretlerinin doğru yatırıldığı meslek kodu uygulaması ile tespit ediliyor. Her çalışan için özel oluşturulan meslek kodları çalışanın işine uygun ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasına sağlıyor. Şirketler veya işverenlerin bu kodları devlete bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Kod uygulamasıyla yüksek maaşı hak eden meslek sahibinin asgari ücret üzerinden bildirimini önlemek ve hak ettiği ücreti almasını sağlamak hedefleniyor.
Bazı işyerleri ücretlerin asgari ücrete kadar bölümünü bankaya yatırırken, geri kalanını elden nakit ödüyor. Meslek odaları, örgütlerinden meslek kodlamasına ilişkin ücret bilgileri talep ediliyor. Düşük ücret bildirildiği mesleki kodla ortaya konulduğunda denetmen, müfettişler inceleme başlatıyor. İdari para cezasıyla birlikte eksik yatırılan primlerin de tamamlanması zorunlu kılınıyor.