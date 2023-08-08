Çalışana "ücret" koruması! Düşük ücretle gösterildiyseniz dikkat!

Kalifiye mesleklerde çalışanların ücretlerinin doğru yatırıldığı meslek kodu uygulaması ile tespit ediliyor. Her çalışan için özel oluşturulan meslek kodları çalışanın işine uygun ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasına sağlıyor. Şirketler veya işverenlerin bu kodları devlete bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Kod uygulamasıyla yüksek maaşı hak eden meslek sahibinin asgari ücret üzerinden bildirimini önlemek ve hak ettiği ücreti almasını sağlamak hedefleniyor.