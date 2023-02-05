HaberlerGaleri5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023
5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023
Şubat ayı fındık fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğun bir şekilde üretilen ve oradan ihracat edilen fındıklar değerini korumaya devam ediyor. Hemen satmayıp elinde fındığını bekleten üretici bir yandan da güncel fındık fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?