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Haberler Galeri 5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023

5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023

Şubat ayı fındık fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğun bir şekilde üretilen ve oradan ihracat edilen fındıklar değerini korumaya devam ediyor. Hemen satmayıp elinde fındığını bekleten üretici bir yandan da güncel fındık fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 16:36
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5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023

Rize, Artvin, Trabzon, Giresun gibi şehirlerimizde yoğun şekilde üretilen ve köylünün geçim kaynağı olan fındık da fiyatlar il il değişerek güncelleniyor. Bahçesinden topladığı fındığını saklayan üretici satış için uygun zamanı bekliyor. Peki 5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023

FINDIK NE ZAMAN TOPLANIR?

Fındık huşgiller familyasına ait hepimizin sevdiği bir yemiştir. Fındığın insan vücuduna pek çok faydası bulunmaktadır. Fındıkta yüksek meyve kalitesi elde edebilmek için toplama zamanının uygun olması önemli bir etkendir. Fındığın pek çok çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları erken bazıları ise geç olgunlaşmaktadır. Bu farklı çeşitlerin olgunlaşma zamanı farklı olduğundan toplama zamanları da farklı olmaktadır. Fındık Karedeniz Bölgesi'nin kıyı (sahil) kesiminde 1-10 Ağustos, orta kısımda 10-20 Ağustos, yüksek kısımlarda ise 20 Ağustos'tan sonra başlamaktadır.

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5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023

FINDIK HASAT ZAMANI NE ZAMAN?

Fındık herkesin sevdiği ve çokça tükettiği bir yemiştir. Bu yemiş ülkemizin özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çokça ekilen bir yemiştir. Bu yemiş insan vücudu için pek çok yarar sağlamaktadır. Fındığın pek çok çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları erken bazıları ise geç olgunlaşmaktadır. Bu farklı çeşitlerin olgunlaşma zamanı farklı olduğundan toplama zamanları da farklı olmaktadır. Fındık Karedeniz Bölgesi'nin kıyı (sahil) kesiminde 1-10 Ağustos, orta kısımda 10-20 Ağustos, yüksek kısımlarda ise 20 Ağustos'tan sonra başlamaktadır.

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5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023

5 ŞUBAT 2023 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

TMO FİYATI

En Düşük: 51,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

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5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023

TRABZON

En Düşük: 52,00 TL

En Yüksek: 57,50 TL