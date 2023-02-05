5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023

FINDIK HASAT ZAMANI NE ZAMAN?

Fındık herkesin sevdiği ve çokça tükettiği bir yemiştir. Bu yemiş ülkemizin özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çokça ekilen bir yemiştir. Bu yemiş insan vücudu için pek çok yarar sağlamaktadır. Fındığın pek çok çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları erken bazıları ise geç olgunlaşmaktadır. Bu farklı çeşitlerin olgunlaşma zamanı farklı olduğundan toplama zamanları da farklı olmaktadır. Fındık Karedeniz Bölgesi'nin kıyı (sahil) kesiminde 1-10 Ağustos, orta kısımda 10-20 Ağustos, yüksek kısımlarda ise 20 Ağustos'tan sonra başlamaktadır.