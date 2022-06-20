Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...

Milyonlarca çalışan emeklilik için aranan şartları merak ediyor. Belirli şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik fırsatı sağlanıyor. Çalışma mevzuatında kadın ve erkek farketmeksizin erken emeklilik imkanı bulunuyor. Erkekler askerlik borçlanması, kadınlar ise doğum borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Kadın sigortalılar doğum borçlanmasını, sadece sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Erkek sigortalıların ise sigortalı çalışmaya başlamadan önceki ve sonraki askerlik süreleri için borçlanma hakkı bulunuyor. Sağlanan imkan için şartlar merak ediliyor. Peki, erken emeklilik için aranan şartlar nelerdir? Erken emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?