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Haberler Galeri Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...

Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...

Milyonlarca çalışan emeklilik için aranan şartları merak ediyor. Belirli şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik fırsatı sağlanıyor. Çalışma mevzuatında kadın ve erkek farketmeksizin erken emeklilik imkanı bulunuyor. Erkekler askerlik borçlanması, kadınlar ise doğum borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Kadın sigortalılar doğum borçlanmasını, sadece sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Erkek sigortalıların ise sigortalı çalışmaya başlamadan önceki ve sonraki askerlik süreleri için borçlanma hakkı bulunuyor. Sağlanan imkan için şartlar merak ediliyor. Peki, erken emeklilik için aranan şartlar nelerdir? Erken emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 19:07
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Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...

Kadın ve erken fark etmeden erken emeklilik ve maaş imkanı sağlanıyor. Belirlenen şartları taşıyanlar SGK üzerinden başvurularını gerçekleştirerek yararlanabiliyor. Diğer yandan 12 maaş imkanı da doğuyor. Kadınlara 6 yıl, erkeklere ise 1 yıl erken emekli olma olanağı sağlanıyor. Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 yıl, kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 sene kazanıyor. İşte, erken emekliliğe yönelil aranan şartlar ve detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...

Yasalarımızda erken emekli olmanın birçok yolu bulunuyor. 10 yıl yani 3600 günü tamamlayıp kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne alma gibi yöntemlerin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkânları var. Özellikle ağır işlerde çalışanlar açısından erken emeklilik fırsatı sunuluyor.

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Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...

'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor.

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Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...

Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkânı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem yıpranma hakkının detaylarını yazdı. İşte konun ayrıntıları...

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Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...

YASADA MESLEKLER SIRALANIYOR

Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz. Mesleklerin listesi 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde bulunuyor. 20 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunuyor. Dolayısıyla sizin de erken emeklilik imkanından yararlanabilmeniz için bu mesleklerden birisinde görev yapıyor olmanız lazım.