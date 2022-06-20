20 Haziran 2022, Pazartesi
3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...
SGK tarafından vefet eden sigortalının geride kalanlarını da kapsayacak önemli adımlar bulunuyor. Sunulan imkandan sosyal güvencesi olanlarda olmayanlarda yararlanabiliyor. SGK bu doğrultuda sigortalının vefatının ardından geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tanıdı. Diğer yandan dul ve yetim aylığı alan kadınlar bu haktan yararlanabilecek. İşte 3 maaş hakkı için aranan şartların detayları...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 22:31
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