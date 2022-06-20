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3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...

SGK tarafından vefet eden sigortalının geride kalanlarını da kapsayacak önemli adımlar bulunuyor. Sunulan imkandan sosyal güvencesi olanlarda olmayanlarda yararlanabiliyor. SGK bu doğrultuda sigortalının vefatının ardından geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tanıdı. Diğer yandan dul ve yetim aylığı alan kadınlar bu haktan yararlanabilecek. İşte 3 maaş hakkı için aranan şartların detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 22:31
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3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...

3 maaş birden alabilirsiniz. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor. 2008 yılı öncesi ve sonrasında olanlar hepsi için çeşitli formüller bulunuyor. Sosyal güvenlik yasalarında sigortalının vefatı halinde geride kalanlara maaş imkanı sağlanıyor. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor. 3 maaş imkanı için aranan şartlar merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

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3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...

yasalar, sosyal güvenlikte kadınlara özel imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de hem anne-baba hem de eş üzerinden bağlanan maaşlar. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor.

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3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...

Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da Bağkur'lu sigortalı eşin Ekim 2008'den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008'den sonra vefat eden sigortalının SSK'lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Bağkur'lu sigortalının Ekim 2008'den önce vefatı halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli bulunuyor.

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3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...

HEPSİ DE FARKLI STATÜ OLMALI

Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat ettiği. Diğeri de sigorta statüleri yani SSK'lı mı Bağkur'lu mu Emekli Sandığı'na mı tabi olup olmadıkları.

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3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...

Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor. Dikkat edilirse burada maaşlar 'üç farklı sigorta sistemine göre' bağlanıyor.