3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...

HEPSİ DE FARKLI STATÜ OLMALI

Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat ettiği. Diğeri de sigorta statüleri yani SSK'lı mı Bağkur'lu mu Emekli Sandığı'na mı tabi olup olmadıkları.