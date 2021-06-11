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Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...

Milyonlarca vatandaş için erken emekliliğin yolu açıldı. Yıllarca çalışan tüm vatandaşların hayali bir gün emekli olmak ve rafah bir yaşlılık hayatı yaşamaktır. Bunun için yaş, primlerin ödenme durumu, sigorta başlangıç tarihi gibi detaylar son derece önem taşımaktadır. Bu hayali daha erkene çekmek isteyen kadınlar ve erkekler için borçlanma yaparak erken emekli olabilmek mümkün. Peki borçlanma nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Giriş Tarihi: 11.06.2021 22:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 22:55
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Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...

Erken emeklilik fırsatı geldi. O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı. Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Kanun, Bağ-Kur'a prim borcu olanlara birçok imkân sunuyor. Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur'lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

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Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor. En fazla askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapılıyor. Uzun ve kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapılabiliyor.

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Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...

Kadın sigortalılar ise staj sigortası ile normal çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları ile sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocukları için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için doğum borçlanması yapabiliyorlar.

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Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...

2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar.

Doğum borçlanması her çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar yapılabilmektedir. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını en düşük kazançtan yapan bir kadın sigortalı 2021 yılında 27.475.20 TL ödeyecek.

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Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...

VERGİ MATRAHINDAN İNDİRMEK MÜMKÜN

Askerlik veya doğum borçlanması yapanların büyük kısmı vergi avantajı olduğunu bilmiyorlar. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, SGK'ya ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebilirler.