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Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...
Milyonlarca vatandaş için erken emekliliğin yolu açıldı. Yıllarca çalışan tüm vatandaşların hayali bir gün emekli olmak ve rafah bir yaşlılık hayatı yaşamaktır. Bunun için yaş, primlerin ödenme durumu, sigorta başlangıç tarihi gibi detaylar son derece önem taşımaktadır. Bu hayali daha erkene çekmek isteyen kadınlar ve erkekler için borçlanma yaparak erken emekli olabilmek mümkün. Peki borçlanma nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 22:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 22:55
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