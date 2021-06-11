Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...

Koronavirüs salgını sürecinde bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Bu dönemde düşük faizli ihtiyaç kredisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bankaların 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle verilen ihtiyaç kredileri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Diğer yandan ödeme kolaylığı sağlanması vatandaşlara derin nefes aldırıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar bütçelerine uygun faiz oranı ise araştırılmaya devam ediyor. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank kredi faiz oranları...