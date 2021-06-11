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Haberler Galeri Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...

Koronavirüs salgını sürecinde bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Bu dönemde düşük faizli ihtiyaç kredisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bankaların 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle verilen ihtiyaç kredileri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Diğer yandan ödeme kolaylığı sağlanması vatandaşlara derin nefes aldırıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar bütçelerine uygun faiz oranı ise araştırılmaya devam ediyor. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 22:38 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 22:38
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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...

Bankaların güncel kredi faiz oranları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle salgın döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Kredi çekmek isteyenler, ihtiyaç kredisi çekerken, 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle ihtiyaç kredisi veren bankaları tercih ediyor. Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Bankalar değişen güncel faiz oranlarını son dakika olarak duyuruyor. Kampanyalar ise acil nakit ihtiyacı olanların yarasını saran açıklamalar resmi internet sitesi üzerinden duyuruları yakından takip ediyor. İşte, bankaların 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...

DÜŞÜK FAİZLE İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yapılabiliyor yani artık ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadı.

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredi çekmeyi planladığınız bankanın internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunda bulunan kredi tutarı, kredi vadesi ve talep edilen kişisel bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmanız yeterli oluyor.

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...

12, 18, 24 VE 36 AY TAKSİTLE İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME PLANLARI VE FAİZ ORANLARI

Düşük faizli ihtiyaç kredilerinin 12,18,24 ve 26 ay olarak düzenlenen ödeme planları ve en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar aşağıdaki gibidir:

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...

12 AYLIK KREDİ

10 bin liralık ihtiyaç kredisi almak ve 12 ay vade ile ödemek istendiğinde, en uygun kredi imkanını QNB Finansbank ve ING Bank sağlıyor.

Yukarıda örneği verilen kredinin QNB Finansbank'tan alınması halinde geri ödemesi 11.167,04 olacaktır. Aylık taksit olarak ise 926,42 lira geri ödeme yapılır ve faiz oranı yüzde 1,39 olur. QNB Finansbank'tan alınan bu kredi aynı zamanda 3 ay erteleme özelliğine sahiptir.