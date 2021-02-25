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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 bin kişi işe alınacak! Beklenen açıklama geldi! Başvuru şartları ve detayları... 3 bin kişi işe alınacak! Beklenen açıklama geldi! Başvuru şartları ve detayları...
3 bin kişi işe alınacak! Beklenen açıklama geldi! Başvuru şartları ve detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Otosan tarafından planlanan "Hafif Ticari Araç Üretim Çeşitlendirme ve Tevsi Yatırım ile Kapasite Artışı" projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 3 bin kişilik ek istihdam sağlanarak toplam istihdamın 10 bin 500 kişiye çıkacağı bilgisi verildi. İşçi alımı için açıklama detayları bekleniyor. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 22:05 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 22:05
3 bin kişi işe alınacak! Beklenen açıklama geldi! Başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Otosan tarafından 3 bin ek istihdam açıklamasının ardından başvuru detayları yakından takip ediliyor. Otosan tarafından planlanan "Hafif Ticari Araç Üretim Çeşitlendirme ve Tevsi Yatırım ile Kapasite Artışı" projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 3 bin kişilik ek istihdam sağlanarak toplam istihdamın 10 bin 500 kişiye çıkacağı bilgisi verildi. Başvuru şartları için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başiskele ilçesindeki Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ÇED raporunu hazırlayan şirketin genel müdürü Hüsamettin Çoban, görsel sunumlarla projenin tanıtımını yaptı.
Çoban, proje kapsamında araç üretim akışının elektrikli araç üretimine göre dizayn edileceğini belirterek, ekipman modernizasyonun yanında ilave yapılacak ünitelerle yeni kapasitenin karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.
Ekipman modernizasyonunda ve ilave ünitelerin yapımında endüstri 4.0 gereklileri ile akıllı ve çevreci son teknolojilerin kullanılacağını dile getiren Çoban, "Proje kapsamında, BEV (Battery Electric Vehicle - Tam Elektrikli Araç) ve PHV (Plug-in Electric Vehicle - Şarz Edilebilir Elektrikli Araç) bataryaların ise modül birleşimleri ile imalatları yapılacaktır." diye konuştu.
MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle - Yarı Hibrit) bataryaların ise temin edildikten sonra araca montajının yapılacağını anlatan Çoban, batarya üretiminin önemli bir parçası olan pil üretiminin şu an proje kapsamında yer almadığını, bu nedenle pil üreticilerinden temin edilen pillerin montajının gerçekleştirileceğini kaydetti.