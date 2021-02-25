3 bin kişi işe alınacak! Beklenen açıklama geldi! Başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Otosan tarafından 3 bin ek istihdam açıklamasının ardından başvuru detayları yakından takip ediliyor. Otosan tarafından planlanan "Hafif Ticari Araç Üretim Çeşitlendirme ve Tevsi Yatırım ile Kapasite Artışı" projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 3 bin kişilik ek istihdam sağlanarak toplam istihdamın 10 bin 500 kişiye çıkacağı bilgisi verildi. Başvuru şartları için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...