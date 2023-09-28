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Haberler Galeri Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....

Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....

Emekli olmak için yaş şartını doldurmadan daha erken emekli olma fikri, birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmaktadır. Daha önce 18 meslek grubuna tanınan erken emeklilik imkanı, son zamanlarda 43'ü aşarak daha fazla meslek dalına kapı açmış durumda. Bu gelişme, vatandaşların emeklilik hedeflerini daha erken bir tarihte gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 06:45
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Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43’ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....

Emeklilik için yaş şartını beklemeyi istemeyen birçok kişi, erken emeklilik seçeneklerini araştırıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sadece bir yol değil. Son dönemde, 43'ten daha fazla meslek dalına erken emeklilik imkanı tanındı. Bu gelişme, emeklilik yaşını beklemek istemeyenler için umut verici bir adım olarak kabul ediliyor. Farklı meslek gruplarına yönelik bu yeni düzenlemeler, emeklilik planlarını hızlandırmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43’den fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....

45 MESLEĞE ŞANS KAPISI AÇILDI!

Son yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. Başlangıçta 18 meslekten oluşan liste, şimdi 45 mesleğe genişletildi. Bu özel mesleklerde çalışanlar, belirli şartları yerine getirdiklerinde emekli maaşlarını beklenen tarihten daha önce almaya başlayabilirler.

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Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43’den fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....

İŞTE ERKEN EMEKLİLİK HAKKINA KAVUŞAN MESLEKLER

● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

● Cıva üretimi işleri

● Madencilik ve yeraltı işleri

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Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43’den fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....

● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

● Sahil Güvenlik Komutanlığı

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Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43’den fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....

● Radyoaktif işler

● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar

● Emniyet çalışanları