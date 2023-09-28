28 Eylül 2023, Perşembe
Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
Emekli olmak için yaş şartını doldurmadan daha erken emekli olma fikri, birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmaktadır. Daha önce 18 meslek grubuna tanınan erken emeklilik imkanı, son zamanlarda 43'ü aşarak daha fazla meslek dalına kapı açmış durumda. Bu gelişme, vatandaşların emeklilik hedeflerini daha erken bir tarihte gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.09.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 06:45
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11