Migros 29 Eylül aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor

Herkesin merakla beklediği Migros 29 Eylül aktüel indirim kataloğunda yer alan yeni ürünler ve fiyatları belli oldu. 11 Ekim tarihine kadar devam edecek ürünler arasında 40'lı tuvalet kağıdı 169.90 TL, domates salçası 700gr 37.90 TL, Ayçiçek yağı 189.90 TL, tereyağı 1kg 259 TL, beyaz peynir 450g 124.90 TL, kaşar peynir 600gr 159 TL, şarjlı kablosuz mikser 229 TL, sıvı bulaşık deterjanı 21.90 TL'den yer alıyor. İşte Migros'un en yeni indirim kataloğu ve indirimli fiyat listesi….