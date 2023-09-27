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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?

"Gençlere 10 GB internet ne zaman verilecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere yönelik verilecek destekleri duyurdu. Başkan Erdoğan, üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını açıkladı. İşte, 10 GB internet yardımı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 27.09.2023 17:37
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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?

26 Eylül Salı günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda öğrencilere verilecek ücretsiz 10 GB internet desteği ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte, 10 GB ücretsiz internet şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?

ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ MÜJDESİ

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası konuya dair açıklaması şöyle;

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz."

Söz konusu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı ilerleyen günlerde ilgili bakanlıkların açıklamasının ardından netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz."

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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?

ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine sağlanan yardım, bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlara 12 ay süre ile ücretsiz olarak tanımlanıyor.

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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE YÖNELİK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Bugünkü Kabine Toplantımızda bu kapsamda önemli kararlar aldık. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.