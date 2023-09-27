Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?

ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ MÜJDESİ



Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası konuya dair açıklaması şöyle;



"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz."



Söz konusu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı ilerleyen günlerde ilgili bakanlıkların açıklamasının ardından netlik kazanacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz."



