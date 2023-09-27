27 Eylül 2023, Çarşamba
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?
"Gençlere 10 GB internet ne zaman verilecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere yönelik verilecek destekleri duyurdu. Başkan Erdoğan, üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını açıkladı. İşte, 10 GB internet yardımı hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 27.09.2023 17:37
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