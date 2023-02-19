Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar EYT'siz imkanları araştırmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmadan da erken emeklilik mümkün. SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı için emeklilik süreleri değişiklik gösteriyor. Peki erken emekli nasıl olunur? Gereken şartlar neler? 6 yılla erken emekli nasıl olunur?