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Haberler Galeri Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?

Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar EYT'siz imkanları araştırmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmadan da erken emeklilik mümkün. SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı için emeklilik süreleri değişiklik gösteriyor. Peki erken emekli nasıl olunur? Gereken şartlar neler? 6 yılla erken emekli nasıl olunur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 23:46
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Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?

Erken emekli olmanın yolları neler sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar emeklilik için başka yolların arayışına koyuldu. Aslında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamına girmeden de emekli olmak mümkün. İşte erken emeklilikte 7 yol haritası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?

KADINLARA 6 YIL İMKANI

*Sigortalı anneler için: Erken emeklilik konusunda annelik, çalışan kadınlara çocukları üzerinden prim kazanma imkanı tanıyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

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Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?

Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

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Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?

Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

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Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?

*Bakıma muhtaç çocuğu varsa: Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğuna bakan anneler için de erken emeklilik hakkı tanınıyor.