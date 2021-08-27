Erkekler de dul aylığı alacak! Ölüm aylığı nasıl alınır?

Halk arasında 'dul aylığı' olarak ifade edilen maaş için erkekler de sıraya girmek için hazırlanıyor. Peki dul aylığını sadece kadınlar mı alabiliyor? Vefat eden eşten dolayı geride kalan eşe bağlanan aylık için kadın-erkek ayırımı yapılmıyor. Sigortalının eşleri hak sahibi olarak tanımlanıyor. İşte dul aylığı detayları.