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Erkekler de dul aylığı alacak! Ölüm aylığı nasıl alınır?

Halk arasında 'dul aylığı' olarak ifade edilen maaş için erkekler de sıraya girmek için hazırlanıyor. Peki dul aylığını sadece kadınlar mı alabiliyor? Vefat eden eşten dolayı geride kalan eşe bağlanan aylık için kadın-erkek ayırımı yapılmıyor. Sigortalının eşleri hak sahibi olarak tanımlanıyor. İşte dul aylığı detayları.

Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:37
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Erkekler de dul aylığı alacak! Ölüm aylığı nasıl alınır?

Ölüm aylığı için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor. Kişi hak ettiği halde başvuruda bulunmadıysa 5 yıl geriye dönük olarak ölüm aylığı talep edebiliyor. Çalışması ya da emekli olması aylık almasına engel teşkil etmiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları.

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Erkekler de dul aylığı alacak! Ölüm aylığı nasıl alınır?

Vefat eden kişinin Emekli Sandığı'ndaki hizmetinin 10 yıldan fazla olması durumunda SSK'lı çalışan kız çocuğuna aylık bağlanır..

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Erkekler de dul aylığı alacak! Ölüm aylığı nasıl alınır?

Erkek çocuk yükseköğretime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alır. Emekli Sandığı iştirakçisi baba ve SSK sigortalısı anneden ayrı ayrı yetim aylığına hak kazanana her iki aylık tam ödenir.

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Erkekler de dul aylığı alacak! Ölüm aylığı nasıl alınır?

1- Ölüm aylığı kimlere bağlanır?
Ölüm aylığı geride kalan eş, çocuk, anne babaya bağlanabilir. Vefat eden kişi ile ölüm tarihinde yasal evlilik bağı bulunan eşe aylık bağlanır.

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Erkekler de dul aylığı alacak! Ölüm aylığı nasıl alınır?

Sigortalının eşinin çalışması, emekli aylığı alıyor olması bunu değiştirmiyor. Kızlarına evli olmamaları koşuluyla yaşa bakılmadan ölüm aylığı bağlanıyor. Evlenen kızın aylığı kesilir, boşanma halinde yeniden aylık bağlanır. Erkekler 18 yaşına kadar, eğitimi sürenler de 25 yaşına kadar ölüm aylığı alır.