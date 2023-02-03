HaberlerGaleriErkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı? EYT PRİM GÜN TABLOSU NETLEŞTİ! SGK 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler...
Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı? EYT PRİM GÜN TABLOSU NETLEŞTİ! SGK 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler...
EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'e geldi. 2 Şubat'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeye başlanacak olan EYT'de prim gün sayısı önemli. Erkek ve kadın çalışanların sigorta girişlerine göre prim gün tablosu netleşti. 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 ve diğer sigorta girişlilerin kaç prim gününe ihtiyacı var? İşte merak edilen soruların yanıtı.