HaberlerGaleri1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 | 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...
1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 | 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...
EYT son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısını araştırmaya başladı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilecekler. Vatandaşlar ise "1996 girişli kadın ve erkek ne zaman emekli olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:56Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 08:43