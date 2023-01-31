1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 | 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...

Beş milyona yakın kişi, EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkına sahip olacak. Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısını sorgulamaya başladı. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri durumunda emekli olabilecekler. Peki, 1996'da işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç olmadı? İşte yanıtı...