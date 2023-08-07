EPT'lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C'liler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaş şartının kaldırılması, birçok emekli adayını olumlu yönde etkileyecek önemli bir adım olacak. Bu süreçle birlikte, Bağ-Kur sigortalıları da müjdeli haberlerle karşılaşacak. Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısı, primlerle ilgili önemli değişikliklerle rahatlama yaşayacak ve aynı zamanda Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı da giderilecek. İşte 5 yıl erken emeklilikle ilgili detaylar...