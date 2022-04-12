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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 📣 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Engelliler bayram ikramiyesi var mı? 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulaması devam ediyor. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesi ile emekliler ek gelir elde ediyor. Emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesinin engellilere de verilmesi talep ediliyor. Peki, engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 13:03
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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 📣 2022 Ramazan Bayramı’nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Milyonlarca emeklik ve bazı kesimlere verilen bayram ikramiyesinin engellilere de verilmesi talep ediliyor. Bu yıl zam yapılması beklenen bayram ikramiyesi nisan ayının sonlarına doğru hesaplara yatacak. Bayram için geri sayım başlarken, ikramiyenin engellilere de verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 📣 2022 Ramazan Bayramı’nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelli yardımı alanlar bulunmuyor. Bu yıl engellilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 📣 2022 Ramazan Bayramı’nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

EMEKLİYE ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 4 FORMÜL

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, geçtiğimiz yıl artırılan ikramiyede bu yıl da zam beklentisi oluştu. Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Kesin karar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

İşte o formüller:

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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 📣 2022 Ramazan Bayramı’nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

● Bu yılki ikramiyelere kaç lira zam yapılacak? Bu yıl bayram ikramiyelerinin artacağı yönünde beklentiler oluştu. Ancak bununla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda dört formül öne çıkıyor.

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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 📣 2022 Ramazan Bayramı’nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

■ FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.