Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 📣 2022 Ramazan Bayramı’nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

EMEKLİYE ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 4 FORMÜL

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, geçtiğimiz yıl artırılan ikramiyede bu yıl da zam beklentisi oluştu. Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Kesin karar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

İşte o formüller: