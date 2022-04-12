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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 📣 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?
Engelliler bayram ikramiyesi var mı? 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulaması devam ediyor. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesi ile emekliler ek gelir elde ediyor. Emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesinin engellilere de verilmesi talep ediliyor. Peki, engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte son gelişmeler...