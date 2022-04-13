13 Nisan 2022, Çarşamba
🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! 📣3 maaş birden alabilirsiniz! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
SGK şartlarını taşıyarak emeklilik hakkını elde eden kadınlar çift maaş hatta 3 maaşa kadar alabiliyor. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı hangi kurumdan emekli olduğuna bakılmaksızın kadınlar, vefat eden eşlerinin, babalarının maaşlarını alabiliyor. Böylelikle hem dul hem yetim maaşı almış oluyor ve yasalara göre 5 yıl ve 900 gün prim şartı dikkat çekiyor. Çoğu kişinin haberi olmayınca başvuru da yapmıyor ve bu haktan yararlanamıyor. Ölüm aylığı olarak da geçen bu konuya dair tüm detaylar, başvuru şartlarına ilişkin bilgileri haberimizden inceleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:07
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📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
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📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
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📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
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📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
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📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...