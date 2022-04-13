13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! 📣3 maaş birden alabilirsiniz! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...

🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! 📣3 maaş birden alabilirsiniz! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...

SGK şartlarını taşıyarak emeklilik hakkını elde eden kadınlar çift maaş hatta 3 maaşa kadar alabiliyor. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı hangi kurumdan emekli olduğuna bakılmaksızın kadınlar, vefat eden eşlerinin, babalarının maaşlarını alabiliyor. Böylelikle hem dul hem yetim maaşı almış oluyor ve yasalara göre 5 yıl ve 900 gün prim şartı dikkat çekiyor. Çoğu kişinin haberi olmayınca başvuru da yapmıyor ve bu haktan yararlanamıyor. Ölüm aylığı olarak da geçen bu konuya dair tüm detaylar, başvuru şartlarına ilişkin bilgileri haberimizden inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:07
  • 1
  • 16
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...

Ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor ve vatandaşlar bunların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Diğer yandan bazı sosyal ödenekler ise gelir durumuna bakılmaksızın ödeniyor. Devletten karşılıksız 3 maaş alabilmek mümkün ve bunun için belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmayanlar yararlanamıyor ve çoğu kişinin bu ödemelerden haberi olmadığı için bir şey yapmıyor. 5 yıl ve 900 gün prim şartının ne olduğunu bilmek isteyenler için konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...

Kadınlar için SGK kapsamında sağlanan özel haklar arasında çift ve bazen üç maaş hakkı da yer alıyor. SGK emeklisi bir kadın, vefat eden kocasının ve vefat eden babasının maaşlarını da alabiliyor.

  • 3
  • 16
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...

Eşi vefat eden kadına maaş bağlanabilmesi için erkeğin Bağ-Kur sigortalı olması ve Ekim 2008'den sonra vefat etmiş olması gerekiyor. Bu şartlar altında 1800 prim gününü ödeyen kadınlara eş maaşı bağlanıyor. Ayrıca Ekim 2008'den sonra vefat eden sigortalı vatandaşın da SSK'lı olması durumunda, 5 yıldan itibaren sigortalı olması ve en az 900 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

  • 4
  • 16
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...

Diğer yandan kendi çalışmasıyla SSK emeklisi olan ve emekli maaşı alan bir kadın, Bağ-Kur emeklisi eşinin vefasından sonra dul aylığı alırken, Emekli Sandığı'ndan emekli babasının vefatı halinde de yetim aylığı alabiliyor. Böylece kadınlara üç maaş bağlanmış oluyor.

  • 5
  • 16
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...
📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...

ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.