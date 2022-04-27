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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?

Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Ramazan Bayramı önümüzdeki hafta idrak edilecek. Bayramın gelmesiyle birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı. Bayram ikramiyelerinin engellilere de verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Engellilere bayram ikramiyesi konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:15
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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?

Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan'ın ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın gelmesiyle birlikte emeklilere bayram ikramiyesi verilmeye başlandı. Emeklilere yönelik verilen ikramiyenin engellilere de verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?

ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Bayram ikramiyesi engellilere verilmeyecek. Bayram ikramiyesi alan gruplar şu şekilde:

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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

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Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?

2022 BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakan Bilgin, emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin özellikle son günlerde emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" dedi.