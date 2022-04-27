27 Nisan 2022, Çarşamba
Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?
Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Ramazan Bayramı önümüzdeki hafta idrak edilecek. Bayramın gelmesiyle birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı. Bayram ikramiyelerinin engellilere de verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Engellilere bayram ikramiyesi konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:15
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