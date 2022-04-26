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Haberler Galeri Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs'tan sonra...

Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs'tan sonra...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli Temmuz maaş zammı hakkında son dakika müjde geldi. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, emekli maaşları sonrası bayram ikramiyeleri için de dikkat çeken ifadeler kullandı. Konu hakkında son değerledirmeler ise sorgulanan konular arasında yerini aldı. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 19:38
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Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs’tan sonra...

Emekli temmuz maaş zammı için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında en düşük maaşta artış yaşanacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Bilgin, emekli maaşları sonrası bayram ikramiyeleri için de dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

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Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs’tan sonra...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs’tan sonra...

Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden artacağını bildirdi. Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak.

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Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs’tan sonra...

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."

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Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs’tan sonra...

Ayrıntıları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.

OCAK 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 66 ARTTI

Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bununla ilgili detayları duyuracağını bildirdi. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.