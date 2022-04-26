26 Nisan 2022, Salı
Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs'tan sonra...
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli Temmuz maaş zammı hakkında son dakika müjde geldi. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, emekli maaşları sonrası bayram ikramiyeleri için de dikkat çeken ifadeler kullandı. Konu hakkında son değerledirmeler ise sorgulanan konular arasında yerini aldı. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 19:38
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