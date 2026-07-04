İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu
Altın piyasasında 5 haftalık düşüş serisinin ardından yeniden hareketlilik yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Piyasalarda manipülasyon riskine dikkat çeken Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltabileceğini belirterek kritik seviyelere işaret etti.
Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından yeniden hareketlendi. Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla ons ve gram altın cephesinde yükseliş ivme kazandı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında 5 haftadır süren kayıp serisinin ardından yaşanan hareketliliği A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Piyasalardaki manipülasyon riskine dikkat çeken Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak yatırımcılara kritik seviyeleri işaret etti ve yıl sonu için gram altında 8 bin lira, ons altında ise 5 bin dolar üzerindeki beklentisini yineledi.
ALTINDA DİPTEN DÖNÜŞ SİNYALLERİ
Piyasalardaki son durumu analiz eden İslam Memiş, "Altın yatırımcıları yükseliş için biraz daha bekleyecek. Yaz moduna girdi özellikle piyasalar. 1 ay, 1 buçuk ay gibi bir dalgalı seyir devam edecek gibi duruyor. Ama o dipten dönüş yavaş yavaş gerçekleşiyor. O destek seviyesi olarak takip ettiğimiz 3980 dolar seviyesi vardı, oradan hızlı alımlar geliyor. Ama yukarıda da 4200-4250 dolar seviyesi var, oradan da kâr satışı gelebilir. Yani 3980-4250 dolar aralığını ons altın tarafında yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gram altındaki seyri de değerlendiren Memiş, "Gram altında 6300 lira seviyesinin üzerinde haftayı tamamladı. Bu da ons altını takip ettiğini bize gösteriyor. Ons altın nereye, gram altın oraya." sözleriyle piyasa dinamiklerine dikkat çekti.
"DÜĞÜN YAPACAKLAR BU VAKİTLERİ DEĞERLENDİRMELİ"
Kısa vadeli direnç noktaları ve borcu olanlar için tavsiyelerini sıralayan İslam Memiş, "Kısa vadede 3980-4250 dolar aralığında, eğer 4200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa bu sefer yukarıda 4400 dolar direncimiz var. Ama biz özellikle yine tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama düğün yapacaklar, altın borcu olanlar diyoruz ki; işte bu vakitler çok uzun kalmayabilir. Artık nakit kenarda duruyorsa veya nakit ayırabildiyseniz bunları yavaş yavaş ilgilenmek lazım, bunu yavaş yavaş kapatmak lazım diye düşünüyorum." dedi.