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İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın piyasasında 5 haftalık düşüş serisinin ardından yeniden hareketlilik yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Piyasalarda manipülasyon riskine dikkat çeken Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltabileceğini belirterek kritik seviyelere işaret etti.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 1

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından yeniden hareketlendi. Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla ons ve gram altın cephesinde yükseliş ivme kazandı.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında 5 haftadır süren kayıp serisinin ardından yaşanan hareketliliği A Haber ekranlarında değerlendirdi.

DÜĞÜN YAPACAKLAR VE BORCU OLANLAR DİKKAT!

Piyasalardaki manipülasyon riskine dikkat çeken Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak yatırımcılara kritik seviyeleri işaret etti ve yıl sonu için gram altında 8 bin lira, ons altında ise 5 bin dolar üzerindeki beklentisini yineledi.

Ahaber
İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 3

ALTINDA DİPTEN DÖNÜŞ SİNYALLERİ

Piyasalardaki son durumu analiz eden İslam Memiş, "Altın yatırımcıları yükseliş için biraz daha bekleyecek. Yaz moduna girdi özellikle piyasalar. 1 ay, 1 buçuk ay gibi bir dalgalı seyir devam edecek gibi duruyor. Ama o dipten dönüş yavaş yavaş gerçekleşiyor. O destek seviyesi olarak takip ettiğimiz 3980 dolar seviyesi vardı, oradan hızlı alımlar geliyor. Ama yukarıda da 4200-4250 dolar seviyesi var, oradan da kâr satışı gelebilir. Yani 3980-4250 dolar aralığını ons altın tarafında yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 4

Gram altındaki seyri de değerlendiren Memiş, "Gram altında 6300 lira seviyesinin üzerinde haftayı tamamladı. Bu da ons altını takip ettiğini bize gösteriyor. Ons altın nereye, gram altın oraya." sözleriyle piyasa dinamiklerine dikkat çekti.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 5

"DÜĞÜN YAPACAKLAR BU VAKİTLERİ DEĞERLENDİRMELİ"

Kısa vadeli direnç noktaları ve borcu olanlar için tavsiyelerini sıralayan İslam Memiş, "Kısa vadede 3980-4250 dolar aralığında, eğer 4200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa bu sefer yukarıda 4400 dolar direncimiz var. Ama biz özellikle yine tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama düğün yapacaklar, altın borcu olanlar diyoruz ki; işte bu vakitler çok uzun kalmayabilir. Artık nakit kenarda duruyorsa veya nakit ayırabildiyseniz bunları yavaş yavaş ilgilenmek lazım, bunu yavaş yavaş kapatmak lazım diye düşünüyorum." dedi.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 6

Memiş, merkez bankalarının taleplerine de vurgu yaparak, "Altın fiyatlarını destekleyen birçok faktörün başında en önemlisi Merkez Bankalarının taleplerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Merkez Bankası bu taleplerini devam ettirdikçe altın tarafındaki toparlanma biraz daha hız kazanabilir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 7

2026 YILI İÇİN MANİPÜLASYON UYARISI

Yatırımcıların psikolojik süreci nasıl yönetmesi gerektiğine değinen İslam Memiş, "2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Ama çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Mesela Ocak ayında tarihi zirveler gördük, ortada hiçbir şey yokken 5600 dolar gördük, 8157 lira gördük. Bu da 50 yılın tarihi zirvesi. Ama bugüne baktığımız zaman da 18 yılda bir gerçekleşen tarihi bir düşüş baskılanma süreci gördük. Bunlar ilginç gelişmeler aynı yıl içinde ve bu 6 aylık süreç içerisinde gerçekleşen... Yani zirve ve dip seviyeler hiç mantıklı olarak izah edilemez." değerlendirmesini yaptı.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 8

Yatırımcıya ekranı kapatma tavsiyesi veren Memiş, "Yatırımcının bu yıl en azından bu yıl sonuna kadar fiyata odaklanmaması lazım. Yani ekranı kapatması lazım. Biraz daha miktara odaklanması lazım. Kısa vadeli al-sat düşüncesinden uzak durmak lazım." şeklinde konuştu.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 9

YIL SONU HEDEFİ: GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA SEVİYESİ

Gelecek projeksiyonlarını ve yıl sonu tahminlerini paylaşan İslam Memiş, "Biz bu yıl sonuna kadar yine 8000 lira seviyesi ve üzerindeki rakamla alakalı öngörümüzde bir revize yok. Yine yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar tekrar 5000 dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirir mi? Evet, burada da bir revize yapmadık, burada da yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu 10

Yükselişin sınırlarına dair ise Memiş, "Teknik olarak biz 5000 dolar seviyesi üzerinde yine yükselişler beklediğimi söyleyebilirim. Bugünkü ekonomik koşullar bunu işaret ediyor. Gram altın tarafında ilk önce 8000 lira seviyesi, daha sonra dolar tarafından destek alarak tekrar 8000 lira seviyesi üzerinde hedef olarak belki 9000, belki 10000 lira seviyesini hedef alabilir diye tahmin ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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