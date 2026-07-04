İslam Memiş’ten altın piyasası değerlendirmesi: Kısa vadeli dalgalanma ve yıl sonu senaryosu

Memiş, merkez bankalarının taleplerine de vurgu yaparak, "Altın fiyatlarını destekleyen birçok faktörün başında en önemlisi Merkez Bankalarının taleplerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Merkez Bankası bu taleplerini devam ettirdikçe altın tarafındaki toparlanma biraz daha hız kazanabilir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

2026 YILI İÇİN MANİPÜLASYON UYARISI Yatırımcıların psikolojik süreci nasıl yönetmesi gerektiğine değinen İslam Memiş, "2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Ama çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Mesela Ocak ayında tarihi zirveler gördük, ortada hiçbir şey yokken 5600 dolar gördük, 8157 lira gördük. Bu da 50 yılın tarihi zirvesi. Ama bugüne baktığımız zaman da 18 yılda bir gerçekleşen tarihi bir düşüş baskılanma süreci gördük. Bunlar ilginç gelişmeler aynı yıl içinde ve bu 6 aylık süreç içerisinde gerçekleşen... Yani zirve ve dip seviyeler hiç mantıklı olarak izah edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Yatırımcıya ekranı kapatma tavsiyesi veren Memiş, "Yatırımcının bu yıl en azından bu yıl sonuna kadar fiyata odaklanmaması lazım. Yani ekranı kapatması lazım. Biraz daha miktara odaklanması lazım. Kısa vadeli al-sat düşüncesinden uzak durmak lazım." şeklinde konuştu.

YIL SONU HEDEFİ: GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA SEVİYESİ Gelecek projeksiyonlarını ve yıl sonu tahminlerini paylaşan İslam Memiş, "Biz bu yıl sonuna kadar yine 8000 lira seviyesi ve üzerindeki rakamla alakalı öngörümüzde bir revize yok. Yine yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar tekrar 5000 dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirir mi? Evet, burada da bir revize yapmadık, burada da yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.