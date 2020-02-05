Engelli öğrenciye 790 TL destek! Zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Engellilere verilen eğitim desteği 2020 yılında zamlanan ödenekler arasında yer aldı. Bireysel engelli eğitim desteği 790 TL'ye yükselirken, grup eğitimi için aylık 221 TL ödenecek. Peki, zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu? Engelli eğitim desteği kimlere verilir? İşte yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 16:33Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 16:43