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Engelli öğrenciye 790 TL destek! Zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Engellilere verilen eğitim desteği 2020 yılında zamlanan ödenekler arasında yer aldı. Bireysel engelli eğitim desteği 790 TL'ye yükselirken, grup eğitimi için aylık 221 TL ödenecek. Peki, zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu? Engelli eğitim desteği kimlere verilir? İşte yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 16:43
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Engelli öğrenciye 790 TL destek! Zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Engelli eğitim desteği bu yıl zamlanarak bireyselde 790 TL, grup için ise 221 TL oldu. İşte Resmi Gazete'de yer alan bilgiler...

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Engelli öğrenciye 790 TL destek! Zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu?

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Engelli öğrenciye 790 TL destek! Zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu?

ENGELLİ DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Tebliğe göre, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari yüzde 20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi olduğu tespit edilen özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireylerle dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.

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Engelli öğrenciye 790 TL destek! Zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu?

Bu kapsamda özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak.

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Engelli öğrenciye 790 TL destek! Zamlı engelli eğitim desteği ücreti ne kadar oldu?

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.