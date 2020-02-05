2600 TL genç harçlığı! İŞKUR gençlere harçlık başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
İŞKUR'dan gençlere harçlık fırsatı! İŞKUR iş ilanlarının yanı sıra projeleri ve kursları ile de öne çıkıyor. Binlerce kişi İŞKUR kursları ile meslek ediniyor ve para kazanıyor. İŞKUR'da dikkat çeken projeler arasında işsiz annelere meslek kurslarına katılmaları koşulu ile harçlık uygulaması ve gençlere 2600 TL harçlık uygulaması yer alıyor. Peki, İŞKUR gençlere harçlık şartları neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 16:10Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 16:16