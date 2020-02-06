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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…

BİM aktüel katalog 7 Şubat Cuma gününde satışa çıkacak ürünleri yayınladı. BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Her hafta onlarca farklı ürünün satışa çıktığı BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. BİM marketleri her hafta Cuma günü indirimli aktüel ürünleri mağazalarında satışa sunuyor. BİM aktüel katalog ile bu ürünlerin fiyat ve teknik bilgileri tanıtılıyor. Sizler için derlediğimiz 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 06.02.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 02:23
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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…

7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel katalog bu hafta da indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. Peki, BİM katalogda bu hafta neler var? Haftanın dikkat çeken ürünleri arasında, LG K11 Cep Telefonu, CYCLONE Elektrikli Süpürge, Frida Saç Kurutma Makinesi, Ekspress Türk Kahvesi Makinesi gibi ürünler bulunuyor. İşte, sizler için derlediğimiz 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG! (7 ŞUBAT CUMA)

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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…

LG K11 Cep Telefonu

• 2 yıl LG Türkiye Garantili

• 5.3" ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü

• Arttırılabilir Hafıza 256 gb'a kadar

• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core

• Batarya 3000 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB Ram 2 GB

• Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 8 MP

• 4,5 G

• Parmak İzi Sensörü

• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)

• Bluetooth 4.0

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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…

CYCLONE Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı

• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu

• Teleskopik emiş borusu

• Yıkanabilir AFS filtre

• 2,5 litre toz haznesi

Saç Kurutma Makinesi Frida

• 2 farklı hız ayarı

• 3 farklı sıcaklık ayarı

• Soğuk fön düğmesi

• Hava yönlendirici başlık

• ~1,8 m kablo

Difüzör/Vigo başlığı

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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…

Erkek Bakım Seti

• Kısa, orta ve uzun sakal kırpma

• Saç kesme

• Tamamen yıkanabilir başlık ve taraklar, keskin bıçaklar

• Kulak ve burun tüylerini alma

• Dış hatları düzgünleştirme

• ~10 saatlik şarj ile ~40dk boyunca hassas şekillendirme

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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…

Ekspress Türk Kahvesi Makinesi

• Maksimum 4 fincen kapasiteli

• Tek tuşla kolay kontrol

• Işıklı ve sesli uyarı

• Su olmadan çalışmasını engelleyen koruma

• Taşmayı önleyen Luminasense Technology

• Su seviye penceresi

• Kahve ölçü kaşığı

• 535 watt