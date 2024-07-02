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Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...

Öğretmenler, polisler, hemşireler ve diğer devlet kadrolarında görev yapan memurların maaşları, her yıl yapılan zamlar ve diğer özlük haklarıyla belirlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2024 Temmuz ayında memur aile yardımı hesaplamaları da büyük önem taşıyor. Memur aile yardımı, memurun ailesine maddi destek sağlamayı hedefleyen bir ödeme türü olarak öne çıkıyor. Bu destek, memurun maaşından kesinti yapılmadan aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 11:52 Güncelleme: 02.07.2024 11:52
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Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...

Temmuz zammı heyecanla beklenirken, memur ve emekli maaşlarına ek olarak 2024 memur aile yardımı tutarları da gündeme geldi. Enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmının zamlara eklenmesi beklenirken, memur aile yardımı miktarları memurun medeni durumu ve çocuk sayısına göre belirlenecek.

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Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarında! Açıklanacak enflasyon farkıyla birlikte Temmuz zammının oranı da netleşecek. Zam oranıyla birlikte aile yardımları başta olmak üzere birçok ödeme kalemi de zamlanacak.

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Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...

Memur Aile Yardımı Nasıl Hesaplanır?

Memur aile yardımı, eşin çalışma durumuna ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Eş için ödenecek aile yardım miktarı gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirleniyor.

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Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...

Memur Zammı Ne Zaman, Ne Kadar Olacak?

Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını alıyor. Yılın ilk yarısında yüzde 15 zam alan memurlar, Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme artışıyla zam alacaklar. Enflasyon farkı da eklenerek, Temmuz'da yüzde 20-21 aralığında bir zam bekleniyor.

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Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...

AİLE YARDIMI ARTIŞLARI

Temmuzda memur maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Çalışmayan eş için verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 81-2 bin 94 liraya yükselecek. 0-6 yaş çocuk yardımı 380,44 liradan 457,82-460,75 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 190,22 liradan 228,91-230,38 liraya çıkacak.