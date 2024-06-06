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Geri Ödemesi Yok! Çalışan anneye aylık 325 avro (11.339 TL) destek! Başvuru Şartları Neler?

Çalışan anneye 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek başvuruları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 7 bin annenin yararlanacağı projenin ikinci dönem başvuruları açıkladı. İşte Destek ödemesine ilişkin merak edilen tüm detaylar….

Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:02
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Geri Ödemesi Yok! Çalışan anneye aylık 325 avro 11.339 TL destek! Başvuru Şartları Neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlayacakları projenin ikinci dönem başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında çalışan annelere 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacağı Açıklandı. Açıklanan desteği alacak annenin ve bakıcının sağlaması gereken şartlar ise tüm detayları ile ilan edildi. İşte merak edilen ayrıntılar…

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Geri Ödemesi Yok! Çalışan anneye aylık 325 avro 11.339 TL destek! Başvuru Şartları Neler?

Çalışan Anne Desteği Miktarı Ne Kadar?

Çalışan anneye Aylık 325 Avro (€) yani anlık kur ile 11.339 TL destek ödemesi gerçekleştirilecek. Projenin mali destek ödeme sürecinde, çocuk 36 aylık olana kadar ödeme yapılmaktadır.

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Geri Ödemesi Yok! Çalışan anneye aylık 325 avro 11.339 TL destek! Başvuru Şartları Neler?

Nasıl Başvuru Yapılır?

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden başladı.

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Geri Ödemesi Yok! Çalışan anneye aylık 325 avro 11.339 TL destek! Başvuru Şartları Neler?

Adaylar uyg.sgk.gov.tr/AvrupaBirligiveDisIliskilerProjePortali/EducareBasvuru/home.xhtml?faces-redirect=true internet adresi üzerinden kolayca başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Geri Ödemesi Yok! Çalışan anneye aylık 325 avro 11.339 TL destek! Başvuru Şartları Neler?

Projeden Yararlanmak İsteyen Annelerin Taşıması Gereken Şartlar!

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),