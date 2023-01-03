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ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen aylık için araştırmalara başladı. Engelli maaşı ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, engelli maaşı 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?