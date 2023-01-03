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ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen aylık için araştırmalara başladı. Engelli maaşı ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, engelli maaşı 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:50
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ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile birçok kalemde maaşlar netleşecek. Hal böyle olunca, sosyal yardım ödeme miktarları da merak ediliyor. Peki, ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

ENGELLİ MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret ardından engelli aylıklarına yansıyacak zam oranının yüzde 55 olması halinde:

Yüzde 40-69 oranında engelliliği bulunanlar 1738 TL,

Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanlar 2 bin 609 TL,

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ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Engelli yakını da 1738 TL ödeme alabilecek.

Ancak ödemeler yeni yılla birlikte kesinleşecek.

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ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI YÜKSELECEK!

Sabah yazarı Hazal Ateş'in haberine göre;

65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

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ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 835 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 671 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.