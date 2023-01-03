ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile birçok kalemde maaşlar netleşecek. Hal böyle olunca, sosyal yardım ödeme miktarları da merak ediliyor. Peki, ENGELLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni engelli maaşı kaç TL oldu, ne zaman yatacak?