HaberlerGaleriEmeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği gün geldi çattı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zammı netleşecek. Her sene Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam uygulanıyor. 14 milyona yakın emeklinin maaş hesaplamaları hız kazandı. Enflasyon rakamlarıyla yeni rakamlar derlendi. Peki, 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi?