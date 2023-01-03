Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile maaş zammı hesaplanmış olacak. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?