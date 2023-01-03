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Haberler Galeri Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği gün geldi çattı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zammı netleşecek. Her sene Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam uygulanıyor. 14 milyona yakın emeklinin maaş hesaplamaları hız kazandı. Enflasyon rakamlarıyla yeni rakamlar derlendi. Peki, 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:39
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Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile maaş zammı hesaplanmış olacak. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 13 milyon emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu verinin gelmesiyle hem 2022 yılının tamamı hem de Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek.

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Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

6 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 2023 refah payı hariç netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ek zam çalışmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşması bekleniyor.

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Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜKÜMETE DOĞRUDAN TALİMAT: ALIM GÜCÜ ARTACAK

Yeni ekonomi modeli çervesinde Türkiye bir yandan ihracat yönlü büyüme stratejisini benimserken bir yandan da sosyal refah düzenlemelerine yoğunlaştı. Türkiye 2022 yılında 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken aynı ivmenin 2023 yılında da artarak sürmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki güçlü büyümenin tabana yayılarak ücretli, emekli ve memurların alım gücünün artırılarak kademe kademe enflasyon tahribatın arındırılması için hükümete talimatını verdi.

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Emeklinin 2023 kazanç tablosu netleşti! 3.500, 4.300, 4.500, 4.750, 5.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ AŞTI

Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk adım asgari ücret zammı için atıldı. 2023 yılında uygulanacak en düşük net asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54,7 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artarak 8.506 TL brüt 10.008 TL olarak belirlenerek beklentilerin üzerinde geldi.