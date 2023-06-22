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Haberler Galeri Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

Sosyal destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, işgücü piyasasında verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli aylığında iyileştirme düzenlemesi Meclis'e gelecek" dedi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte 86 kalemde iyileşme sağlanacak.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 06:25
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Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında iyileştirmeye ilişkin düzenlemeyi de Meclis tatile girmeden çıkaracaklarını açıkladı.

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Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

Asgari ücret zammı 86 kalemde iyileşmeyi beraberinde getirirken, vatandaşın kamuya ödemeleri, yükümlülükleri ve sosyal destekler başta olmak üzere devletten olan hakları da değişti.

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Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

Emzirme ödeneği 520 liraya, cenaze ödeneği 2 bin 54 liraya, çocuk parası aylık 268 liraya, aile zammı yardımı bin 341 liraya çıktı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak, çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Temmuz'da alacak.

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Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

YÜZDE 15'İ REFAH PAYI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret, emekli aylıklarına iyileştirme, en düşük memur maaşına ilişkin düzenlemeye değerlendirme yaptı.

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Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi. Bakan Işıkhan asgari ücretin 86 kalemde iyileştirmeyi beraberinde getirdiğini belirterek, "Öncelikli hedef asgari ücretli çalışanların satın alma gücünü korumak olup çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürüyoruz. Yazla birlikte enflasyonun da kontrol altına alınması sürecini başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. İşsizlik oranımız azalacak, turizme yönelik çok önemli iş gücü artışı sağlanacak, mevsimlik işçilikte artışlar olacak. Bu açıdan ekonomik tabloyu çok olumlu görüyorum. Refah payını da düşündük. Haziran enflasyon oranı belli olmadan z yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlarımıza verdik" dedi. Bakan Işıklan, 2024'de uygulanacak asgari ücret görüşmelerinin de mutabakatla sağlanacağına inandığını söyledi.