Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi. Bakan Işıkhan asgari ücretin 86 kalemde iyileştirmeyi beraberinde getirdiğini belirterek, "Öncelikli hedef asgari ücretli çalışanların satın alma gücünü korumak olup çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürüyoruz. Yazla birlikte enflasyonun da kontrol altına alınması sürecini başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. İşsizlik oranımız azalacak, turizme yönelik çok önemli iş gücü artışı sağlanacak, mevsimlik işçilikte artışlar olacak. Bu açıdan ekonomik tabloyu çok olumlu görüyorum. Refah payını da düşündük. Haziran enflasyon oranı belli olmadan z yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlarımıza verdik" dedi. Bakan Işıklan, 2024'de uygulanacak asgari ücret görüşmelerinin de mutabakatla sağlanacağına inandığını söyledi.