22 Haziran 2023, Perşembe
Asgari ücret tamam, sıra memur ve emekli zammında! Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak
Sosyal destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, işgücü piyasasında verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli aylığında iyileştirme düzenlemesi Meclis'e gelecek" dedi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte 86 kalemde iyileşme sağlanacak.
Giriş Tarihi: 22.06.2023 06:25
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