BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe yaşanan artış ve düşüşler pompa fiyatlarına da yansıyor. Son alınan bilgiye göre; benzin fiyatları yine değişiyor. Peki, 25 Kasım 2022 benzine indirim gelecek mi? Benzine ne zaman indirim gelecek? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara, güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 18:34 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 18:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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