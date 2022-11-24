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Haberler Galeri BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe yaşanan artış ve düşüşler pompa fiyatlarına da yansıyor. Son alınan bilgiye göre; benzin fiyatları yine değişiyor. Peki, 25 Kasım 2022 benzine indirim gelecek mi? Benzine ne zaman indirim gelecek? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara, güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 18:34 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 18:44
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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sıklıkla değişiyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu hareketlilik pompa fiyatlarına da yansıyor. Son olarak araç sahiplerini sevindirecek yeni bir indirim haberi geldi. Peki, benzine indirim gelecek mi, ne zaman gelecek? İşte yanıtı..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dün gece benzine 55 kuruş zam, önceki gece de 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti.Pompaya yansıyan fiyat değişiklikleri, illere ve şubelere göre farklılıklar oluştuyor.

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 45 kuruş indirim gelecek.

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2022

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.90 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İZMİR

İzmir motorin fiyatı: 24,07 TL

İzmir benzin fiyatı: 20.79 TL