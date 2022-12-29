2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürüyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi, 2+1 ve 3+1 konutlar için il il olarak devam ediyor. 5. etap kura takviminin belli olmasının ardından, İzmir'de yaşayan vatandaşlar, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ 2022 5.ETAP TAKVİMİ...