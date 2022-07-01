Dünyanın ikinci büyük rezerv keşfi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez detayları duyurdu

"AR-GE ÇALIŞMASINI TAMAMLADIKTAN SONRA DA SÜRATLE ENDÜSTRİYEL ÜRETİM TESİSİNİN İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Dönmez, Beylikova Cevher Sahası'nda kurulacak endüstriyel tesis ile 17 nadir toprak elementinin 10 tanesini üretebileceklerini dile getirerek, "Yıllık 570 bin ton cevheri işleyeceğiz. Bu işlenen cevherden 10 bin ton nadir toprak oksidi elde edeceğiz. Ayrıca 72 bin ton barit, 70 bin ton florit, 250 ton toryum üretilecek. Burada özellikle toryumun altını çizmek istiyorum. Yeni nükleer teknolojilerde yeni yakıt olarak önümüze büyük fırsatlar sunacak bir madenden bahsediyoruz. Bu yıl içerisinde pilot tesisin kurulumu tamamlanacak, üretime geçeceğiz. Bir yıl içerisinde de bu pilot tesisin üretim sonuçları incelenecek. Bu Ar-Ge çalışmasını tamamladıktan sonra da süratle endüstriyel üretim tesisinin inşaatına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"İLK ÜRÜNDEN SONRA ÜRÜNE KADAR TEDARİK ZİNCİRİNİN BÜTÜN ÜRÜNLERİNİ BURADA GERÇEKLEŞTİRME İMKANINA SAHİP OLACAĞIZ"

Bakan Dönmez, hedeflerinin uç ürün üretmek olduğuna dikkati çekerek, "O uç ürünleri üretecek teknolojiyi geliştirip bu sahadan gerekli üretimi sağlamak. Elbette önce kendi endüstrimizin ihtiyaç duyduğu maddeleri üreteceğiz. Ama ihtiyacımızdan fazla olanı da yurt dışına ihraç etme imkanına sahip olacağız. Türkiye Ekonomi Modeli'nde sıkça ifade ettiğimiz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimizin güzel örneklerinden birisi olacak. İlk üründen sonra ürüne kadar tedarik zincirinin bütün ürünlerini burada gerçekleştirme imkanına sahip olacağız" diye konuştu.