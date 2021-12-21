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Haberler Galeri Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…

Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…

Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından araba fiyatlarında değişim yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasında fiyatlar güncellenmeye başlandı. Kurdaki gerilemenin kalıcı olması durumunda otomobil fiyatlarında düşüş olabileceği belirtiliyor. Son yapılan zamlarla birlikte Türkiye'de 300 bin TL altına sadece tek bir araç kalmıştı.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 11:10
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Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…

Sıfır otomobil fiyatları kaç TL? Araba fiyatları düştü mü? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üst üste rekor zamlarla gündeme gelene otomobil piyasasında 300 bin TL altına yalnızca tek bir araç kalmıştı. Son 1 ayda neredeyse yüzde 100 zamlanan araç fiyatlarının ne kadar olacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Son yaşanan kur düşüşüyle birlikte markalar fiyat listelerinde güncellemeye gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…

FİRMALAR HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'de de üretim yapan Renault ve DACİA sitesinden araç fiyatlarını kaldırdı ve fiyatlarda güncellemeye yapmaya başladı.

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Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…

Sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

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Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor.

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Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…

Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi.