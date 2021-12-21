Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…

Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından araba fiyatlarında değişim yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasında fiyatlar güncellenmeye başlandı. Kurdaki gerilemenin kalıcı olması durumunda otomobil fiyatlarında düşüş olabileceği belirtiliyor. Son yapılan zamlarla birlikte Türkiye'de 300 bin TL altına sadece tek bir araç kalmıştı.